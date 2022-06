Helmplicht nu ook voor snorfietsers, uiteraard hoge boete

De helmplicht wordt uitgebreid. Snorfietsers mogen niet meer met de vleespet hun weg vervolgen na 2023.

Ondanks dat sommige politici vinden dat Nederland vol is, proberen de andere politici de inwoners zo lang mogelijk in leven te houden. Roken en drinken mag alleen tegen enorme accijnzen, de snelheden liggen overal heel erg laag en alles is overgereguleerd.

Daar komt nu een regel bij: de helmplicht voor snorfietsers. Ja, je verzint het niet. Vanaf 1 januari 2023 is het namelijk niet meer toegestaan om op de snorfiets te stappen zonder een helm. Dat meldt de Rijksoverheid. Uiteraard mag het niet elke willekeurige helm zijn.

Goedkeurde helm

Nee, natuurlijk niet! Het moet een goedkeurde helm zijn. Je kunt ze herkennen aan de markering NTA 8776:2016. Ook moet er een E (van Europa) en 4 (van Nederland) staan.

De helmplicht geldt voor snorfietsers. Maar wat zijn dat precies? Het is alles sneller dan een fiets, maar langzamer dan een brommer. Ook de zogenaamde Speed-pedelecs vallen daaronder. Dat is op zich wel handig, want voor automobilisten is het soms lastig inschatten hoe hard zo’n fietser nu goed. Nu kun je aan de EU-gekeurde helm zien dat de fiets in kwestie mogelijk 25 km/u gaat. Dat is namelijk de toegestane maximumsnelheid voor een snorfiets.

Helmplicht voor snorfietsers niet zomaar

De Rijksoverheid doet dit niet vanwege nostalgie voor Jim Carrey-films of als fashion statement. De dames en heren in Den Haag kregen de opdracht het aantal verkeersdoden- en gewonden onder de snorfietsers terug te brengen. Ok, dat is een nobele gedachte. Bedankt.

Tot 1 januari 2023 is de helm niet verplicht, mits de bestuurder alleen op het fietspad rijdt (dat mag gewoon). Mocht het zijn dat je naar de rijbaan wordt gedirigeerd, dan is het nu al verplicht om de helm te dragen. In Amsterdam en Utrecht geldt derhalve al een helmplicht voor snorfietsers.

