Verkeersregelaar Vijfhuizen zoekt asociale motorrijder

Opsporing verzocht!

Vijfhuizen, een paar dagen geleden. Om precies te zijn: 24 mei. Beroepsverkeersregelaar Christiaan staat op de Vijfhuizerdijk voorbij tankstation Hendriks (Google Maps) het verkeer te regelen omdat er wegmarkeringen aangebracht moeten worden. Een motorrijder rijdt tussen de wachtende auto’s door naar voren en krijgt een stopteken van een collega van Christiaan. De motorrijder negeert dat stopteken met de mededeling “ik kan er wel tussendoor” en rijdt verder. Christiaan wordt hier via zijn portofoon over ingelicht en krijgt opdracht de man aan te spreken.

Hij ziet de motorrijder naderen, hoort hem opschakelen, geeft een stopteken maar de motorrijder negeert dat. Een paar meter van Christiaan af schreeuwt de motorrijder “Ga weg man!” waarna hij Christiaan van de sokken rijdt. Christiaan springt in een reflex nog op, maar raakt door de klap buiten bewustzijn. Naar inschatting van getuigen wordt hij met zestig kilometer per uur geraakt. De motorrijder vervolgt zijn weg.

Weet je meer over deze motorrijder? Heb je iets van het ongeval meegekregen, of was je in (de buurt van) Vijfhuizen en beschik je over een dashcam? Wellicht heb je dan informatie of beelden over / van het voorval en/of de motorrijder. Meld je in dat geval bij de politie, Christiaan zou je hulp zeer waarderen. Check zijn verhaal op zijn Facebookpagina.

Met dank aan @tenaci voor de tip, foto via Facebook