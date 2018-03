Er zijn veel te weinig verkeersregelaars in Nederland

En daar moet spoedig verandering in gaan komen.

Er zijn van die beroepen die een belangrijke functie hebben in de maatschappij, maar waar je eigenlijk weinig tot niets over hoort. Een verkeersregelaar is zo’n functie. Noem jij maar is een vriend, vriendin of familielid die verkeersregelaar van beroep is. Het overgrote meerendeel zal de schouders ophalen en nee schudden.

Daar ligt nu ook het probleem. Er is ons land een tekort aan verkeersregelaars. Om nieuwe mensen te werven voor deze job is Traffic Support in samenwerking met het UWV en andere bedrijven een nieuwe campagne gestart. Doel is om meer verkeersregelaars te werven.

Een job als verkeersregelaar kan soms pittig zijn. Helaas zijn er altijd automobilisten met weinig begrip die je de vinger geven of erger. Je moet dus stevig in je schoenen staan. De werkzaamheden verschillen. In de basis moet het verkeer natuurlijk worden geholpen, maar de locatie is telkens anders. Er komt meer kijken op een druk kruispunt waar werkzaamheden worden gedaan dan op een parkeerterrein van een evenement.

Tegenover de NOS zegt Mark Ponne van Traffic Support dat zijn bedrijf momenteel honderden verkeersregelaars tekort komt. Er is de laatste tijd een groeiende vraag naar verkeersregelaars in ons land. Niet alleen particuliere organisaties, maar ook overheden huren ze steeds vaker in. Bijvoorbeeld ter ondersteuning als een weg tijdelijk wordt afgesloten.

Op dit moment is niet precies duidelijk hoeveel verkeersregelaars werkzaam zijn in Nederland. Voor 2017 spreekt men over 77.000 verkeersregelaars die werkzaam waren op een evenement en 2600 verkeersregelaars die de job als actief beroep uitoefenen.

Foto: 350Z via @kuifje op Autojunk