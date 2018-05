Horner: “Verstappen moet op de resetknop drukken”

En wel nu!

Na zes opeenvolgende weekenden waarin Max Verstappen fouten heeft gemaakt die, achteraf gezien, vrij eenvoudig voorkomen hadden kunnen worden, vindt teambaas Christian Horner dat het nu echt tijd wordt dat zijn pupil iets anders gaat doen. De Nederlander heeft veelvuldig aangehouden dat hij niets aan hoeft te passen aan zijn rijstijl, maar nadat hij een mogelijke overwinning in Monaco weggooide door in de derde vrije training te crashen, lijken zijn woorden weinig waarde meer te hebben.

Het falen van Verstappen wordt verder uitvergroot door het feit dat zijn teamgenoot, Daniel Ricciardo, een foutloos weekend kende en er, ondanks technische problemen in de wedstrijd, met de winst vandoor ging. Verstappen kwam niet verder dan een negende positie op het smalle stratencircuit. Horner acht de tijd rijp dat Max iets doet aan zijn aanpak, zo vertelt hij aan de BBC.

“Max has an abundance of talent and has had some harsh lessons this year. I think a modified approach will benefit him. He has a very good teacher in the car next door to him.”

Zoals gebruikelijk is Horner lyrisch over zijn getalenteerde jongeling. Opmerkelijk is de mate waarin Verstappen, volgens Horner, gebrand is op het winnen van wedstrijden. Het wordt vaker gezegd, maar het teveel verlangen naar succes zorgt regelmatig voor resultaten die juist het tegenovergestelde weerspiegelen. Verstappen lijkt dan ook teveel van zijn auto te vragen, waardoor hij onnodige fouten maken, waar zijn teamgenoot op zijn beurt weer van profiteert.

“He’s very aware. We talk weekly. He’ll be in the factory this week. What frustrates him is he’s working harder than ever and it feels like he is just trying a bit too hard at the moment. When you get into a spiral you try harder. He needs to hit the reset button.”

Het is iets dat vaker voorkomt in de autosport, maar vooral binnen de perken van Red Bull komen dergelijke problemen aan het licht. Uiteraard is Kvyat, die tegenwoordig voor Ferrari uitkomt, hiervan het meest klinkende voorbeeld. Laten we hopen dat Verstappen zichzelf onder controle krijgt en uitgroeit tot de grootheid waarvan iedereen verwacht dat hij het is.