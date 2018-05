Dit is de duurste EV van Autotrack

De duurste (en snelste?) tweedehands elektrotechniek die je vinden kan.

De EV-tiendaagse op Autoblog.nl zagen jullie misschien niet aankomen. Eerlijk is eerlijk: ik moest ook even aan het concept wennen. Maar zoals Wouter al uitvoerig uit de doeken deed: het is de toekomst. Of in ieder geval ‘een toekomst voor velen’ en dus moeten we het niet negeren. Dus in plaats van “V8” pakten we het vinkje “Elektrisch” en brengen we je de duurste elektromobiel die je op dit moment van Autotrack.nl kunt trekken.

Het gaat niet geheel verrassend om een Tesla. En ook niet geheel verrassend is dat het om een P100D gaat. De eindbaas uit de reeks, met een 100 kWh batterij en duizelingwekkende prestaties. De sprint naar 100 is af te leggen in 2,7 seconden en de topsnelheid bedraagt 250 kilometer per uur. Al moet je niet verwachten de beloofde range van 613 kilometers NEDC dan te halen natuurlijk. Sowieso zal de actieradius voor slechts zeer weinig rijders meer dan 500 kilometer bedragen.

De Model S P100D is standaard uitgerust met de Ludicrous Speed-upgrade en heeft bovendien al een extra premium interieur. Maar los daarvan heeft de vorige eigenaar nog flink wat vinkjes gezet op de optielijst, zoals AutoPilot 2.0, een koolstofvezel achterspoiler en nog vele andere goodies. De standaardprijs van een Model S P100D bedraagt tegenwoordig €149.200 en voor deze auto wordt €149.995 (of voor de zakelijk koper: €123.996 exclusief BTW) gevraagd. Hij kostte de eerste eigenaar echter €188.650 (de duurste van Nederland?) een klein jaartje geleden. De bijtelling van 4% voor de zakelijke rijder geldt dus nog tot juni 2022.