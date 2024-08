Verkoop Chinese auto’s gaat hard onderuit in Nederland

De Chinezen concurreren alles kapot? Daar is weinig van te merken in Nederland.

Als we naar heel Europa kijken ging het best lekker voor de Chinese automerken. In juni wisten ze maar liefst 72% meer EV’s te slijten dan in de maand ervoor en het marktaandeel was hoger dan ooit. Maar hoe gaat het in Nederland met de Chinese automerken…?

Nou, niet geweldig. De verkoop van Chinese auto’s is bij ons juist flink gedaald. Dit jaar zijn er tot nu toe 6.147 Chinese auto’s verkocht (nee, Volvo is daarbij niet meegerekend). Dat is maar liefst 35,6% minder dan vorig jaar.

Vooral Lynk & Co ging hard onderuit. Waar ze vorig jaar rond deze tijd 5.406 auto’s ‘verkocht’ hadden, staat de teller nu maar op 1.475 exemplaren. Dat is natuurlijk niet geheel verrassend, want de Lynk & Co is al lang niet meer de goede deal die het was.

Wel is Lynk & Co nog steeds het op één na best verkopende Chinese merk. MG verkocht – ondanks de uitgebreide line-up – minder auto’s dan Lynk & Co: 1.359 stuks. Dat is 58% minder dan vorig jaar. Daar hadden we toch wel meer van verwacht.

BYD zag de verkopen wél flink stijgen, maar dat was vooral omdat ze vorig jaar nog niet bijster veel verkochten. In de eerste zeven maanden van 2023 verkochten ze 665 auto’s, nu waren dat er 1.508. Daarmee zijn ze op dit moment het meest succesvolle Chinese merk in Nederland, maar dit zijn ook weer geen aantallen waar de gevestigde orde badend in het zweet van wakker wordt.

We hebben nu nog maar drie merken genoemd, maar er zijn natuurlijk nog veel meer Chinese merken. Die zijn allemaal een beetje aan het rommelen in de marge. Zo heeft Xpeng dit jaar 524 auto’s verkocht, Nio 178 en Hongqi 36.

We kunnen dus niet zeggen dat de Chinese auto’s alles kapot concurreren, want het valt allemaal reuze mee. In ieder geval in Nederland. Wat de importheffingen gaan doen met de verkoop is nog even afwachten. Bij BYD waarschijnlijk niet zoveel, want die hebben al aangegeven dat de prijzen hetzelfde blijven.

Via: BNR