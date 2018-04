Verkoop je huis en leef in deze Nissan Armada

Wat moet je ook met een woning.

Een hypotheek/huur, allerlei belastingen, in sommige gevallen luidruchtige buren. Nee, een woning is niet altijd alles. In een auto heb je vrijheid, rust en de ruimte. Zeker in het geval van de Nissan Armada Mountain Patrol.

Deze 4×4 is de droom van elke wildkampeerder. De auto is door Nissan Noord-Amerika bedacht en zal tijdens het Overland Expo West gepresenteerd worden. Dat is een beurs in Amerika voor mensen die fan zijn van wildlife en kamperen.

Hoe de auto er precies uit komt te zien is nog niet bekend. Fans van Nissan kunnen via sociale media meebeslissen over het uiteindelijke ontwerp van de auto. Er zijn drie mogelijkheden met betrekking tot de banden, wrap en wat voor soort tent er op het dak moet komen. De auto in de gallery is dus slechts een voorbeeld. Over een maand is bekend wat het is geworden.