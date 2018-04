Nieuwe Porsche 911 GT3 RS doet ‘Ring in <7 minuten?

Asjemenou.

Porsche heeft de Nürburgring Nordschleife gisteren en vandaag voor een gedeelte van de dag voor zichzelf. Het is warm buiten. Droog. De zon staat hoog aan de hemel, ook in Nürburg. De Duitsers hebben daarmee geluk, want ze hebben een vrachtwagen meegenomen met daarin een kakelverse Porsche 911 991.2 GT3 RS mét Weissach Package.

Het wedstrijdje ver plassen op de Nordschleife is nog lang niet voorbij. Met de nieuwe 911 GT2 RS wist Porsche een tijd van 6:47.3 neer te zetten. Zeer indrukwekkend, want het merk wist daarmee het record voor straatauto’s te pakken. De nieuwe 911 GT3 RS heeft geen geblazen motor en heeft 180 pk minder in vergelijking met de GT2 RS. Toch is het ding verschrikkelijk bloedjesnel, want het lijkt erop dat ook deze Rennsport een tijd onder de zeven minuten gaat vestigen. Wellicht dat Porsche voor eens en altijd wil afrekenen met Nissan, die met de GT-R de Duitsers plaagden met een indrukwekkende 7:38 in 2007. Dat hebben ze nog lang moeten horen daar in Zuffenhausen.

Autoblog-lezer en Nürburg-inwoner @flowmotion (Misha) was gisteren getuige van de recordpoging van Porsche. Aan de hand van onofficiële metingen concludeerde hij dat de nieuwe GT3 RS een tijd onder de zeven minuten wist neer te zetten. Misha spreekt over een mogelijke tijd van om en nabij de 6:55. Bij de recordpoging van de GT2 RS zat hij er slechts één seconde naast. Bovendien had hij toen de snelheid van het geluid niet meegerekend en nu wel.

Mocht Porsche nog niet tevreden zijn over gisteren, dan volgt er vandaag een mogelijke herkansing. Ondertussen wachten we met smart op het nieuws van Porsche of ze daadwerkelijk een bizar record hebben weten te vestigen met de nieuwe GT3 RS. Let wel: mocht de tijd uitkomen op 6:55, dan is de nieuwe RS bijna 20 seconden sneller in vergelijking met de 991.1 GT3 RS.

Fotocredit: mgcharoudin via Instagram