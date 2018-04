Jaguar XE & XF nu ook als 300 Sport verkrijgbaar

Een kloddertje hier... een kloddertje daar...

Jaguar is niet vies van een speciaaltje op zijn tijd. Na een korte periode van stilte is het vandaag weer zover. De Britten trekken de doeken van één speciale editie die voor twéé verschillende modellen beschikbaar wordt gesteld. We spreken over de Jaguar XE (rijtest) en XF (rijtest), die beide uitgevoerd worden als 300 Sport.

Op het oog zijn de 300 Sport-modellen niet per se eenvoudig te herkennen. Althans, tenzij je een spiegelkappen-fetisj hebt waarover je tegen niemand een woord zegt. Alle variaties van de 300 Sport worden uitgerust met Satin Grey accenten, die je naast de spiegelkappen ook op de achterspoiler en grille terug kunt vinden. Daarnaast krijgen de wagens exclusieve velgen en, uiteraard, een veelvoud aan badges. Binnenin vinden we gele stiksels op het stuur, de stoelen en de armleuningnen.

Voor wat betreft de motoren wordt het simpel gehouden. Op de XE 300 Sport vinden we de bestaande 300 pk sterke 2-liter viercilinder turbo. Bij de XF is de keuze uitgebreider; hier kan men kiezen uit de hiervoor genoemde vierpitter, of de 300 pk sterke V6 diesel. De XF 300 Sport is tevens verkrijgbaar als Sportbrake.

Naast het onthullen van de 300 Sport, levert Jaguar alle XE- en XF-modellen voortaan met een groter 10″ infotainmentscherm, meer metalen en chromen details in het interieur en vloermatten van hoogwaardiger materiaal.