Mercedes EQS City Edition heeft misplaatste naam

De Mercedes EQS City Edition heeft er niet vel te zoeken, maar het toch echt zo.

Fabrikanten geven auto’s bijzondere namen mee. In sommige gevallen slaat het namelijk echt helemaal nergens op. Op een gegeven moment is het dermate ’tang op een varken’ dat het weer hilarisch is. Wat te denken van de Daewoo Racer, een Kadett Sedan met iets andere grille. Of de Mitsubishi Carisma, een auto die met succes ontdaan was van elke vorm van charisma. En dan heb je nog de Lincoln Town Car. Als er één auto onhandig is in de stad, is het de Lincoln Town Car wel.

In het kader van de Town Car hebben we dus nu de Mercedes EQS City Edition. Het idee van de EQS is niet alleen dat je een enorm dikke bak onder je bips hebt. Nee, het is een samengesteld pakket dat jouw voorziet in mobiliteit. Vroeger was dat een strippenkaart en een stapel raillrunners, tegenwoordig is het marketing op zijn mooist.

Maf concept

Wat krijg je er al allemaal bij? In eerst instantie een laadpaal. In Nederland hebben veel mensen al een laadpaal thuis, maar in de VS zie je dus waarom men minder belasting betaalt. Dit soort voorzieningen zul je zelf moeten regelen. Of Mercedes-Benz natuurlijk.

Omdat ze ook wel doorhebben dat de Mercedes EQS City Edition een maf concept is, krijg je er ook een step bij. Althans, je mag de step een jaar gratis leasen. Het is een echte, raszuivere Unagi Model One Voyager. En ja, Unagi is bij onze sushi-boer gewoon een chic woord voor paling. Op een volle accu kun je 40 km ver komen.

Eigenlijk is het mega-gierig dat je de step niet gewoon krijgt. Het dingt kost namelijk 828 euro om te huren voor een jaartje, maar voor 1.190 dollar kun je ‘m kopen.

Het is dus bijna uit in principe, lijkt het wel. Ze zullen er toch geen winst op maken? Verder zijn er nog een paar items die je krijgt bij de Mercedes EQS City Edition. Uiteraard een dashcam, zodat je precies kan zien hoe de fietsbezorger in kwestie over je motorkap vliegt.

Schone lucht in de Mercedes EQS City Edition

Verder is er het ‘Energizing Air Control Plus System’. Dat is een system dat ervoor moet zorgen dat jij wel een beetje prettige alpenbries in je smoelwerk krijgt, want je hebt geen zin in de uitstoot die je voornamelijk aantreft in de binnenstad. Volgens Mercedes is het mogelijk om 99 procent van de vieze lucht buiten de auto te houden, waardoor je dus eventueel een operatie zou kunnen uitvoeren (mits je de boel ook steriel krijgt, uiteraard).

De stads-EQS komt er in twee kleurstellingen: wit met een beige/grijs interieur of blauw met grijs/bruin. Je krijgt altijd dat gave houtinleg (voor een stadse vibe) en de enorme AMG-wielen, want in de stad zijn er geen stoepranden waar je die velgen kapot rijdt.

Mocht je interesse hebben in de Mercedes EQS City Edition, hebben we een vervelende boodschap voor je. Mercedes-Benz Nederland gaat dit model niet leveren. Wellicht kun je ‘m wel op identieke wijze configureren. En zo’n elektrische step hebben ze vast nog wel bij de redactie Bright ergens onder de trap liggen.

