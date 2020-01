Verkoop Tesla Model 3 keldert dramatisch

Het was te verwachten, maar het contrast in Model 3-verkopen is wel erg schril.

Het zal niemand ontgaan zijn: eind 2019 was er een ware stormloop op de Tesla Model 3. De verkopen stegen naar absolute recordhoogtes. De Model 3 schopte het zelfs tot de bestverkochte auto van Nederland. In december werden er maar liefst 12.117 stuks geregistreerd. Dit jaar heeft de Model 3 nog steeds een bijtellingsvoordeel, maar de bijtelling is wel gestegen van 4% naar 8%. Na de extreme maand december kon het natuurlijk niet anders dat de verkopen zouden dalen. Het contrast is echter wel bizar groot.

Hoeveel Model 3’s zijn er namelijk tot nu toe verkocht dit jaar? 36. Jawel, je leest het goed. De verkoop is gedaald van 12.117 naar 36 exemplaren. En dat komt niet omdat de voorraad op is. In Amsterdam hebben ze namelijk nog wel een stuk of 90 exemplaren staan. Het is gewoon zo dat iedereen (maar dan ook echt iedereen) die zakelijk een Model 3 wilde in de vorige maanden al zijn slag heeft geslagen. Ook de leasemaatschappijen hebben in deze periode flink ingeslagen. Deze maand waren er alleen nog een handjevol particulieren die voor een Tesla Model 3 kozen. In totaal waren maar 1% van de verkochte auto’s deze maand elektrisch. Deze cijfers laten zien hoe groot de invloed van bijtellingsregels wel niet is op dit vlak.

Het is te verwachten dat de verkopen in de loop van het jaar wel weer iets bij zullen trekken. Aan het eind van het jaar kan er zelfs weer een stormloop ontstaan. In 2021 gaat de bijtelling namelijk weer omhoog naar 12%. Voor Tesla zou het wel prettiger zijn als de verkopen wat beter verspreid zouden zijn over het jaar. Ze mogen echter niet klagen, want Nederland is een belangrijke markt voor de Model 3. Het is alleen de vraag wat daar nog van over blijft als de belastingvoordeeltjes verder afgebouwd worden.

Bron: kentekenradar & AD.nl