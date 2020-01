Meer info over toekomst Mercedes

Het zou zonde zijn om te stoppen, natuurlijk. Of om de goede naam te grabbel te gooien.

Bij het huidige team van Mercedes GP komt de gedachte aan Brawn GP naar boven. Veranderingen in de reglementen zorgden ervoor dat dat team tijdens het seizoen van 2009 een enorme voorsprong had. In dat geval dankzij een dubbele diffuser. Het team van Brawn GP werd in 2010 omgedoopt tot Mercedes GP.

Klasse apart

Met de grote veranderingen in 2014, wist Mercedes een voorsprong te pakken die ze min of meer nog steeds hebben. Natuurlijk: Ferrari en Red Bull konden af en toe een speldenprikje uitdelen, maar alleen wanneer Mercedes de titel al ‘in de tas’ had. Het enige nadeel na zes jaar dominantie: wat ga je daarna doen? Zoals we tijdens de GP van Abu Dhabi konden zien, is de Mercedes in combinatie met Lewis Hamilton nog altijd een klasse apart. Volgend jaar zit het team uit Brackley dus wel safe.

Nieuw reglement

In 2021 zijn er wel behoorlijke veranderingen in het reglement. Zal Mercedes daar nog bij zijn? Dat is nog niet helemaal duidelijk. AutoCar weet te melden dat de datum waarop er een besluit wordt gemaakt al wel bekend is. Dat is namelijk op 12 februari. Twee dagen later zal de nieuwe bolide voor 2020 onthuld worden. Dan gaat moederbedrijf Daimler beslissen of ze wel of niet doorgaan. De kans dat ze ermee gaan stoppen wordt telkens groter. Er zijn tegenvallende financiële resultaten, er moet flink geïnvesteerd worden in nieuwe technologie en Formule 1 heeft nu eenmaal niet een milieuvriendelijk imago.

Haast

Daimler moet wel een beetje haast maken, want ze moeten uiterlijk 9 maanden van te voren kenbaar maken of ze wel of niet actief zullen blijven in de koningsklasse van de autosport.

Motoren

In dit geval gaat het enkel en alleen om de renstal van Mercedes. De Mercedes motoren zullen nog wél geleverd gaan worden na 2020. Sowieso zullen Racing Point en McLaren voorzien gaan worden van Mercedes-motoren in 2021 en hoogstwaarschijnlijk Williams ook. Volgens Autocar zou Daimler ook de motoren willen leveren aan het team dat Mercedes GP gaat overnemen. Het leveren van F1-motoren schijnt een lucratieve business te zijn waarop daadwerkelijk winst gemaakt wordt. Ondanks dat Mercedes Duits is, worden de motoren gebouwd in het Britse Brixworth.

Nieuwe eigenaar

Tsja, dan begint nu toch echt het grote speculeren. Want wie gaat de renstal uit Brackley overnemen? Er doen de meest wilde verhalen de ronde. Zoals Toto Wolff die samen met Lawrence Stroll de toko overneemt. Dan zou het team als Aston Martin F1 verder gaan. Dat scenario roept meer vragen op, dan dat ermee beantwoord worden. Aston Martin is nu sponsor van Red Bull en samen word ontwikkelen ze de Valkyrie, die nota bene zal concurreren met AMG One. Een andere optie is dat Geely (eigenaar van onder andere Volvo) in zou willen stappen. Ook in dit geval samen met Aston Martin.

Ondanks dat de vraag die 12 februari beantwoord moet worden bijna bekend lijkt te zijn, zal die bevestiging meer vragen doen opwekken dan beantwoorden. Ook dat is typisch Formule 1.