Verkoop tweedehands auto’s daalde in 2017

Miljaar!

Wij als zuunige Nederlanders hebben al sinds jaar en dag de neiging om nieuwe auto’s de achterkant van onze hand te tonen en er vandoor te gaan met een okkazie. Althans, zo blijkt uit de cijfers. Afgelopen jaar was geen uitzondering op de regel, ook al zijn de verkopen van de tweedehandsjes lichtelijk gedaald.

Dit blijkt uit een reeks cijfers die VWE vanochtend presenteert. Hoewel er voorlopig tot en met de 29ste van november is geteld en we een klein aantal dagen van het jaar missen, vallen de cijfers duidelijk tegen ten opzichte van het voorgaande jaar. Waar er in 2017 precies 1.125.310 aan de man werden gebracht, verkochten autobedrijven in 2016 in eenzelfde tijdsbestek niet minder dan 1.128.313 occasions aan consumenten. Een verschil van 0,3 procent. Misschien zijn ze weer duurder geworden?

Deze marginale daling is even groot bij de verkopen tussen particulieren. Hier daalden de verkopen van 681.628 in 2016 naar 679.720 in 2017. Desalniettemin zijn het nog altijd overtuigende statstieken, want bij elkaar waren de verkopen goed voor maar liefst 1.805.030 occasions. Volgens VWE kenden vooral de Duitse, Britse en Aziatische merken een influx in hun verkopen. MINI, BMW, Jaguar, Kia, Mercedes en Toyota vielen dit jaar bijzonder goed in de smaak.

Daar waar de occasions een slechter jaar kenden, deed de export het juist beter in 2017. Al met al gingen er 237.190 personenauto’s (+ 1 procent) naar het buitenland — en dan met name naar Roemenië en Polen. Bij de import was het helemaal feest; deze steeg met maar liefst 17,1 procent, van 168.300 naar 197.160 geïmporteerde occasions.

Bron: VWE Automotive

Beeld: @danny32 op Autojunk