LaFerrari-motor te koop op eBay kost bijna 300K

Daar kun je heel veel broodroosters van kopen!

Met in totaal 710 geproduceerde exemplaren is de LaFerrari op zijn zachtst gezegd niet de meest veel voorkomende auto op aarde. In combinatie met de allure en aantrekkingskracht die de wagen bezit is het niet vreemd dat de Laffer in veelvouden van de originele aankoopprijs van de hand gaat. Sterker nog, de allerlaatste LaFerrari werd na een biedoorlog zelfs de duurste nieuwe auto van de 21ste eeuw.

Kort gezegd is het dus een bijzonder kostbare auto, met minstens zo kostbare delen. Dit wordt bevestigd door een recente post op eBay, waar uit het niets een haast ongebruikte LaFerrari-motor opduikt. De twist? De 963 pk sterke atmosferische V12 met KERS-techniek heeft slechts 20 mijlen achter de rug. Nu is dit op zich niets om over naar huis te schrijven, gezien de meeste exemplaren bijzonder weinig kilometers maken, maar de onvermijdelijke vraag is: waarom?

Hoewel de verkoophistorie en naam van aanbieder fioranosportscar weinig rode vlaggen doen opgooien, kunnen we er niet omheen dat het een aparte kwestie is. Met name omdat er praktisch geen informatie bekend is over de geschiedenis van het blok. Het lijkt niet anders te kunnen dan dat de auto ergens een muur heeft gekust zonder de motor te beschadigen. Het is immers niet de meest lucratieve actie om enkel de V12 te verkopen, terwijl het complete pakket vele malen meer oplevert.