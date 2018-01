Hier, 11 succesvolle Formule 1-wagens van Williams

Een ode aan vergane glorie.

Met alle heisa rondom het laatste stoeltje van Williams is het makkelijk om te verdwalen in de drukte van het verhaal. Of het nu wel of niet Kubica gaat worden naast ex-Ferrari protegé Stroll, of dat het een Battle Royale wordt tussen de Russen Sirotkin en Kyvat; het lijkt erop dat Williams de weg een beetje kwijt is, al zij het alleen maar op financieel gebied. Misschien is het daarom goed om een duik te nemen in hun schitterende geschiedenis, om terug te blikken op hun auto’s die het wél konden.

FW08, 1982

De FW08 wijkt qua kleurstelling niet bijzonder veel af van zijn dominante voorgangers, waarmee Alan Jones in 1980 kampioen wordt en teamgenoot Reutemann en jaar later op één punt na de titel misloopt. De FW08 verschilt echter op twee vlakken van zijn voorgangers: design en succes. Waar zijn voorgangers volhingen met aerodynamische delen, oogt de FW08 een stuk simpeler. Desondanks gaat Keke Rosberg, ‘papa van‘, er met de titel vandoor, al zij het met één overwinning.

FW10, 1985

Het turbo-tijdperk begint aan zijn tweede jaar en Williams presenteert naast een iconische sponsordeal met Canon hun eerste carbon fibre chassis, die enorme impact heeft op de prestaties van de auto. Ten opzichte van het voorgaande jaar is de auto een stuk betrouwbaarder, maar baten mag het niet. Het team eindigt, met Rosberg en Mansell achter het stuur, zowel bij de coureurs als de constructeurs derde. Het team kan de winter in met opgeheven hoofd, wetende dat het viermaal won en tot acht keer toe op het podium stond.

FW11(B), 1986 & 1987

Het jaar dat Williams hun FW11 onthult wordt overschaduwd door het dramatische ongeluk van Frank. Het team houdt de koppen echter bij elkaar en wint het constructeurskampioenschap door de tweede en derde positie in de strijd om de wereldtitel te verzekeren, achter Alain Prost in de McLaren. Het jaar erop is er geen team dat kan tippen aan de geëvolueerde FW11; het team wint 9 van de 16 races en Piquet mag zichzelf tot winnaar kronen. Fun fact: halverwege het seizoen test het team voor het eerst de legendarische active suspension, waarna het helemaal ongenaakbaar is.

FW14B, 1992

Gekeken naar de gehele geschiedenis van het team van Williams is 1992 misschien wel hun meest krachtige jaar. Nadat ze enkele jaren eerder al experimenteerden met een actieve ophanging, introduceert het dat jaar een auto die de concurrentie van angst doet verbleken. Naast de active suspension komt het met traction control, ABS en een sequentiële versnellingsbak. Patrese en Mansell, de uiteindelijke kampioen, lachen zich de ballen uit het raceoverall en kunnen tussendoor zo wat langs bij teambaas Frank voor een stevige Britse sloot thee. Het team start het seizoen met vier 1-2’s in de eerste vijf races en sluit het af met liefst 10 overwinningen uit 16 wedstrijden.

FW16, 1994

Hoewel Schumacher en Benetton hun ware dominante aard beginnen te tonen in de eerste drie races, is het Ayrton Senna, die het succes van Prost van het voorgaande jaar eveneens wilde ervaren, die de pole positions op klinische wijze voor zijn nieuwe team grijpt. Enkele ronden na de start van de derde race, op Imola, blijken het ook direct zijn laatste poles te zijn; de fenomenale Braziliaanse coureur verongelukt op bizarre wijze in de Tamburello bocht. Het team is ontregeld en stelt Hill aan om de boel te leiden. Damon geeft zijn Duitse rivaal de rest van het jaar waar voor zijn geld, maar wordt in de beslissende race van de baan geramd, waarna hij enkel kan toekijken en de strijd verliest. Minder fun fact: na Senna’s ongeluk krijgen alle Williams auto’s ergens op de bolide een ‘S’, ter ere van Ayrton.

FW18, 1996

Williams heeft al enkele jaren geen kampioenschap meer gewonnen en heeft met Damon Hill een buitengewoon ervaren coureur achter het stuur. Zo ervaren zelfs, dat verschillende critici betwijfelen of hij the sauce überhaupt nog wel in zich heeft. Nadat hij het in ’93 moest afleggen tegenover teamgenoot Prost en een jaar later de titel eveneens misloopt, is hij er in ’96 op gebrand om nieuwkomer Villeneuve het gehele seizoen naar zijn versnellingsbak te laten kijken. Williams krijgt het dankzij wat puik werk van Adrian Newey voor elkaar een strakke auto te bouwen en zijn missie wordt een succes. Hill wint het kampioenschap, met Jacques op zijn hielen. De kampioensauto van het jaar erop, waarmee Villeneuve in de beslissende wedstrijd op het circuit van Jerez een kamikaze-beuk van Schumacher weet te blokkeren, vind je in dit artikel.

FW22, 2000

Het team dat nog geen handvol jaren terug twee kampioenschappen binnensleepte, heeft na een onstuimige periode hun boeltje weer bijeen. In het eerste jaar waarin het met BMW samenwerkt, die een glorieuze V10 achter de coureur plaatsen, komt het team tot de derde positie in het constructeursklassement. Ralf Schumacher scoort drie podiums en brengt het team terug naar de top. De hieropvolgende jaren blijft het team met Montoya strijden om de tweede positie; de Ferrari’s zijn immers onverslaanbaar. Naast podiumkaper is de FW22 ook de hartendief van @willeme.

FW26, 2004

Terwijl Ferrari het een na het andere kampioenschap naar zich toetrekt, heeft Williams nog altijd hun handen vol aan het bouwen van een auto die het hun rivalen écht lastig kan maken. In 2004 gooit het team het over een andere boeg, maar zonder veel succes. De ‘walrusneus’ van de FW26 moet een uitweg bieden, maar blijkt al snel geen match voor hun vijanden. Het team ontwikkelt stevig door en ziet hun harde werk pas in de allerlaatse race van het seizoen omgezet worden in resultaten. Montoya houdt Raikkonen van de zege af en bezorgt zijn team de enige overwinning van het seizoen. Juan Pablo deert het niet, hij vertrekt diezelfde winter naar McLaren, waar hij naast de Iceman plaats zal nemen.

FW32, 2010

Williams stopt na een aantal onsuccesvolle jaren hun samenwerking met Toyota en stapt over op blokken van Cosworth. Het zal je niet verbazen dat het jaar vrij akelig verloopt, maar hier en daar wat top vijf finishes geven het team moed. In Brazilië presteert de kersverse GP2 kampioen Nico Hülkenberg het plots om er op de valreep in wisselende omstandigheden nog met een pole position vandoor te gaan, al blijkt hij dit tempo in de race niet vol te kunnen houden. Teamgenoot Barichello verzamelt gedurende het seizoen echter de meeste punten.

FW34, 2012

Het jaar waarin de aarde zou vergaan werd, gekeken naar de jaren in aanloop naar het seizoen, getekend door ongekende gebeurtenissen binnen de Formule 1. Met zeven verschillende winnaars in de eerste zeven races was het uitermate spannend. Uiteraard waren het vooral de topteams die de winsten onderling verdeelden, maar in Catalonië was daar ineens ene Crashtor Pastor Maldonado met een pole position. De Venezolaan wint de volgende dag als kers op de taart zelfs de wedstrijd! Dit is echter een van de weinige hoogtepunten van het jaar, wat overigens niet wordt geholpen door het feit dat het rijdersduo grotendeels ongeschikt is voor de F1-grid.

FW36, 2014

Het toetreden van Claire Williams in de sleutelpositie geeft het team duidelijk een opleving, want het gekwakkel met een hele rits aan verschillende motorenleveranciers komt aan zijn einde. Naast een samenwerking met Mercedes sluit het team een fijne deal met Martini, waarmee de iconische kleuren een terugkeer in de sport maken. De beslissingen blijken al gauw te werken, want bij de start van het nieuwe V6 turbo-tijdperk wordt duidelijk dat Mercedes bij uitstek the one to beat is. Met name in het eerste jaar doet Williams het bijzonder goed. Het pakket werkt echter vooral op circuits waar hoge snelheden de voorkeur hebben. Veel verder dan enkele podiums komt het team uiteindelijk niet.

Eervolle vermelding: FW20, 1998

Natuurlijk, met de rijke geschiedenis van Williams in het achterhoofd zijn er nog vele andere bolides die prima in dit rijtje thuis passen, maar die mogen jullie zelf aanraden in de reacties. Als toegift geef ik jullie de FW20, waarin Villeneuve en Frentzen weinig potten wisten te breken. Renault had er na ’97 genoeg van en vluchtte uit de Formule 1, waardoor de Britten op zoek mochten naar een andere krachtbron. Ver hoefden ze niet te zoeken, want de V10 in de FW20 is grotendeels gebaseerd op die van het voorgaande jaar, maar kreeg een rebadge en ging door het leven als Mecachrome. Williams rockt voor het eerst een nagenoeg volledig rode livery die niet per se misstaat, maar eigenlijk vooral mooi is van lelijkheid.