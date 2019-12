De i8 LimeLight Edition knalt op je beeldscherm

Doe de helderheid maar gerust wat omlaag.

Hoewel de BMW i8 qua looks niet onderdoet voor een supercar, was hij standaard aanvankelijk alleen in redelijk ingetogen kleuren te bestellen. Weliswaar kon je op een gegeven moment bij Individual terecht voor wat meer exclusieve kleurtjes, maar in de praktijk is het gros van de i8’s die je tegenkomt nog steeds grijs, zilver of wit. Met deze markeerstiftgroene i8 zul je dan ook behoorlijk opvallen, zelfs al sta je tussen honderd andere i8’s.

Het exemplaar dat je hier ziet is de BMW i8 Roadster Limelight Edition. Dit speciaaltje is het resultaat van de samenwerking tot BMW Italia en Alcantara. Dit is het eerste en tevens laatste exemplaar dat we gaan zien, omdat het om een one-off gaat.

In het interieur is een overvloed aan – hoe kan het ook anders – alcantara te vinden. Het interieur is verder opgeleukt met de nodige gele details en een ‘LimeLight Editon’-badge, mochten er nog twijfels zijn over de exclusiviteit. Als je het patroon op de bekleding van dichtbij bekijkt zul je het BMW-logo er in herkennen.

Dit is niet de eerste keer dat BMW met een speciale editie van de i8 op de proppen komt. We hebben er de afgelopen jaren al de nodige van voorbij zien komen. Waar ze bij de LimeLight Edition nog een beetje hun best gedaan hebben om er wat speciaals van te maken, gold dat niet voor modellen als de Protonic Red Edition.

De laatste speciale uitvoering was de Ultimate Sophisto Edition. Daar is afgezien van wat koperkleurige accenten weinig bijzonders aan te zien. Wat deze editie echter bijzonder maakte is het feit dat deze het eind van de levensloop van de i8 inluidt. In 2020 is het afgelopen met de i8.

Check Autojunk voor de bewegende beelden.