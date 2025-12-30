BMW lost pijnlijkste nadeel van de handbak op

BMW bedenkt een verbeterde versie van de handbak.

De handbak is dood? Voor BMW nog niet, want ze zijn zowaar nog bezig om deze manier van schakelen door te ontwikkelen. Dat blijkt uit een nieuw patent wat de Duitsers geregistreerd hebben. Deze uitvinding neemt een specifiek nadeel van de handbak weg.

Money shift

Een van de nadelen van met de hand een versnelling kunnen kiezen is namelijk dat je met één verkeerde beweging je complete aandrijflijn naar de Filistijnen kan helpen. Als je bijvoorbeeld met hoge snelheid naar z’n drie schakelt in plaats van z’n vijf. We hebben het over de gevreesde ‘money shift’.

Nu komt een money shift in de praktijk niet zo vaak voor, maar het is wel de pijnlijkste fout die je kunt maken. BMW bedacht echter een oplossing: een systeem dat bepaalde versnellingen vergrendelt.

Zoals nu al de achteruit wordt geblokkeerd in sommige auto’s, zo kan het nieuwe systeem meerdere versnellingen blokkeren. Dit gebeurt op basis van de huidige versnelling en het toerental. Op die manier kun je met de beste wil van de wereld geen money shift meer maken.

Circuit

Zo wordt een handbak toch weer een stukje beter. Met name op het circuit is het risico toch aanwezig dat je per ongeluk de verkeerde versnelling pakt. Het kan de beste overkomen. Uiteraard is een handbak nog niet volledig foolproof, maar dat hoeft ook niet. Dat je skills nodig hebt is juist de charme.

Of deze uitvinding het productiestadium gaat halen? Dat is nog even afwachten. Er zijn genoeg patenten die nooit in de praktijk worden gebracht. Maar BMW is van plan om nog even door te gaan met de handbak, dus wie weet…

Bron: CarBuzz