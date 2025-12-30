BMW lost pijnlijkste nadeel van de handbak op

BMW bedenkt een verbeterde versie van de handbak.
De handbak is dood? Voor BMW nog niet, want ze zijn zowaar nog bezig om deze manier van schakelen door te ontwikkelen. Dat blijkt uit een nieuw patent wat de Duitsers geregistreerd hebben. Deze uitvinding neemt een specifiek nadeel van de handbak weg.
Money shift
Een van de nadelen van met de hand een versnelling kunnen kiezen is namelijk dat je met één verkeerde beweging je complete aandrijflijn naar de Filistijnen kan helpen. Als je bijvoorbeeld met hoge snelheid naar z’n drie schakelt in plaats van z’n vijf. We hebben het over de gevreesde ‘money shift’.
Nu komt een money shift in de praktijk niet zo vaak voor, maar het is wel de pijnlijkste fout die je kunt maken. BMW bedacht echter een oplossing: een systeem dat bepaalde versnellingen vergrendelt.
Zoals nu al de achteruit wordt geblokkeerd in sommige auto’s, zo kan het nieuwe systeem meerdere versnellingen blokkeren. Dit gebeurt op basis van de huidige versnelling en het toerental. Op die manier kun je met de beste wil van de wereld geen money shift meer maken.
Circuit
Zo wordt een handbak toch weer een stukje beter. Met name op het circuit is het risico toch aanwezig dat je per ongeluk de verkeerde versnelling pakt. Het kan de beste overkomen. Uiteraard is een handbak nog niet volledig foolproof, maar dat hoeft ook niet. Dat je skills nodig hebt is juist de charme.
Of deze uitvinding het productiestadium gaat halen? Dat is nog even afwachten. Er zijn genoeg patenten die nooit in de praktijk worden gebracht. Maar BMW is van plan om nog even door te gaan met de handbak, dus wie weet…
Bron: CarBuzz
Reacties
PunicaOase zegt
Het verbaast me dat handbakken (in sportieve auto’s) dat nog steeds niet hebben.. Is die uitvinding zo complex?
Wat er ook van zij voor mij liever flippers achter het stuur..
Skynet zegt
Dus BMW vindt iets uit waarmee je een handbak foolproof maakt. Volgens mij bestaat dat al en heet dat een automatische versnellingsbak.
knapzuur zegt
Onder de purista’s vast geen populaire mening maar motoren met turbo hoeven van mij niet perse met handbak. Met een hoog toerig atmosferisch blok kan je lekker zingen door de toeren en nog een beetje menselijke reactie tijd toepassen op de peak power.
Dat gezegd hebbende is het voor 9-10 auto’s op de weg sowieso niet nodig zelf te schakelen dat zou zelfs een matig gerobotiseerde handbak beter doen maar goed vaak zit/zat er wel een meer prijs aan de automaat.
DeWitteCondor zegt
Purist hier. Ben het met je eens, uitzonderingen daargelaten. Heb zelf een Lotus met een supercharged toyota blok. Die is handgeschakeld. Een automaat, hoe goed ook, had niet bij het karakter van de auto gepast. Er zit niet eens stuurbekrachtiging op. Maar in de overige 99% van de gevallen, super/hypercars incluis, eens.
mrtrex zegt
Knappe jongen die naar de twee schakelt ipv de vijf… Je bedoelt vast naar de drie schakelen ipv de vijf. Die zit wel naast de vijf itt de twee ;-)
mjpamsterdam zegt
Oplossing voor een niet bestaand probleem ?
Who_carez zegt
Nu had ik toch gedacht dat de handbak hier meer liefde zou krijgen. Ik heb nog nooit een automaat gekocht en dat is eigenlijk iets waar ik mij altijd tegen ga weren. Heb redelijk lang moeten zoeken naar een handgeschakelde Leon Cupra maar zelf schakelen vind ik persoonlijk veel fijner dan automaat. Ik vind het dan ook een beetje raar dat ze er nu pas in slagen om zo iets te ontwikkelen. Als je 10k euro in je motor investeert en je bent wat aan het knallen is een money shift toch altijd iets wat in je achterhoofd zit.
dtwo zegt
Eens. Je ziet zelfverklaarde autoliefhebbers soms gewoon virtueel de polonaise doen als er weer een handgeschakelde uitvoering uit het assortiment weggesneden wordt. Wat mij betreft komt dat gewoon neer op verschraling van het aanbod, dus wat daar positief aan zou moeten zijn voor de consument ontgaat mij.
Ik rij zelf een simpel 1.0 tsi’tje maar prijs me dagelijks gelukkig met het handbakje. Het heeft voor mij niks te maken met (ietwat holle) frases als ‘sportiviteit’ of ‘beleving’, ik vind het gewoon prettiger. Ik wil een auto die doet wat ik vraag, niet andersom. En de auto voelt gewoon kwieker, meer ‘wakker’ aan dat met een DSG. En ohja het scheelde 2500 piek op de aanschafprijs, dus er is ook gewoon ratio in het verhaal.
vaakbenjetebang zegt
Het zal technisch vast patentwaardig zijn, maar ik herinner me uit de jaren ’90 nog wel dat de Corvette ZR1 ook al iets dergelijks had: afhankelijk van de gaspedaalstand (meen ik, tenminste), dwong het schakelmechanisme je min of meer om van I naar IV te schakelen in plaats van naar II. Dat diende natuurlijk een ander doel, maar het idee is dus zeker niet nieuw.