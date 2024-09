Waarom er veel minder verkeersboetes uitgedeeld worden

Screenshot

Nee, het heeft niets met een stakende politiemacht te maken waarom er minder verkeersboetes zijn uitgedeeld.

Hoera! Een daling van de verkeersboetes! Dan zijn we met z’n allen een stuk netter gaan rijden toch? Keurig je gordel om, geen smartphone in de hand tijdens het rijden, netjes wachten voor het rode verkeerslicht, niet harder rijden dan toegestaan. Automobilisten in Nederland zijn spontaan keurige wezens geworden. Toch, toch?

Nee natuurlijk niet. Het is niet dat we opeens in 2024 heiligen zijn geworden ten opzichte van 2023 als het gaat om gedrag in het verkeer. Nee, het feit dat er minder verkeersboetes zijn uitgedeeld heeft alles te maken met uitgeschakelde flitspalen. Dat heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid bekendgemaakt.

Minder verkeersboetes

Afgelopen zomer werden er minder verkeersboetes uitgeschreven in vergelijking met de zomer van 2023. Het gaat in totaal om dik 200.000 minder boetes. In de zomer van 2023 werden er nog meer dan 3 miljoen verkeersboetes uitgedeeld. Met name boetes voor snelheidsovertredingen werden minder uitgedeeld. Niet heel gek, dat zijn precies waar flitspalen zich mee bezighouden. Lastig overtredingen registreren als ze uitstaan. Het gaat om een daling van 7,6 procent.

Het is geen charity dat flitspalen en trajectcontroles tijdelijk uitstonden deze zomer. Ze waren ook niet aan het staken voor een beter pensioen en loonsverhoging. De overheid is bezig oudere flitspalen en trajectcontroles te vervangen. In de tussentijd vinden er geen metingen plaats of staan de palen uit. Het vervangen is een klusje dat nog tot volgend jaar gaat duren.

Overigens is het niet zo dat al die oudere flitspalen stuk voor stuk vervangen worden. Sommige flitspalen komen niet terug op de locatie waar ze stonden. Momenteel loopt er bij de politie een aanbesteding om mobiele systemen te installeren. Dit zijn verplaatsbare flitspalen, waardoor gemeenten flexibel kunnen handhaven.

Amsterdam

Nog even een aparte shoutout voor Amsterdam. In 020 is het tegenwoordig oppassen geblazen met een maximumsnelheid van 30 km/u. De gemeente gebruikt (flex)flitspalen om automobilisten daadwerkelijk op deze snelheid te controleren. Dit is onderdeel van een pilot.

Nu is bekendgemaakt dat er al duizenden overtredingen zijn geregistreerd in de afgelopen maanden. Later dit jaar zullen de resultaten van de pilot worden geëvalueerd.