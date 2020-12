Kies maar: de duurste luxueze cabrio's op Marktplaats - Autoblog.nl

Op Marktplaats vinden we de duurste luxueuze cabrio’s: een Bentley en een Rolls-Royce die erg op elkaar lijken en ook nog eens qua prijs aan elkaar gewaagd zijn. Welke kies jij?

Soms, heel soms is het leuk om gewoon eens te doen alsof je geld hebt. Om eens te kijken in wat voor situaties je jezelf kunt plaatsen als geld geen rol speelt. Dat geldt ook voor auto’s. Je kan op Marktplaats gewoon ‘prijs-aflopend’ selecteren en de autogerelateerde jetset in Nederland komt zo tevoorschijn.

De duurste

Zo kwamen we op Marktplaats twee auto’s tegen in de hoogste prijsklasse die erg op elkaar lijken. De twee duurste luxueuze cabrio’s van Marktplaats zijn allebei grijs, allebei van een luxe Brits merk en allebei rond de 300.000 euro. Het gaat om een Bentley Continental GTC W12 en een Rolls-Royce Dawn.

Ook hebben ze beide een motor met twaalf cilinders, beide een softtop en beide staan ze bij dezelfde dealer. Die lijst kan nog wel even doorgaan, de verschillen maken het juist leuk. We pakken even beide auto’s individueel om te kijken wat voor vlees we in de kuip hebben.

Bentley Continental GTC W12 First Edition

We beginnen met de duurste, de Bentley. Er is een breed scala aan Continental GTC’s te koop, dus wat maakt dit grijze exemplaar duur? Simpel: opties, enorm veel. Het is een First Edition, om mee te beginnen. Extra details in het uiterlijk, zoals het ‘racenummer’ 12 in de zijgrilles en Union Jacks met het nummer één.

Tevens betreft het een model uit 2019, het jaar waarin Bentley 100 werd. Daar wordt je aan herinnerd door de treeplanken. Tweekleurig leer in het interieur (wit-blauw) en een donkerblauw dak maken het geheel af.

Rolls-Royce Dawn

De naam van de Dawn is iets minder gecompliceerd. Gewoon, Dawn. Veel meer heb je ook niet nodig: de opulentie van een Rolls-Royce doet genoeg. Het uiterlijk van de Dawn is gewoon, zoals de meeste Rollsen zijn. En dan ook nog grijs met een zwart dak: een tikkeltje saai, zelfs…

De Rolls-Royce revancheert zich in het interieur. Daar is gekozen voor een briljante combo: lichtbruin leer met hout. Ook het achterdek, net achter de achterstoelen, is belegd met hout. Sowieso is er flink in de optielijst gedoken: ook lamswollen vloermatten, ‘umbrella pack’ en bespoke audio zijn aan de auto toegevoegd.

Keuzestress

De duurste luxueuze cabrio’s op Marktplaats zijn op een paar manieren flink aan elkaar gewaagd en verschillen toch op een paar belangrijke punten. De keuze is aan jou: Rolls-Royce of Bentley? De Bentley staat op Marktplaats voor 314.900 euro, de Rolls-Royce komt iets goedkoper uit de verf en mag voor 294.900 euro mee. Oh ja, dromen over één van de twee, of beide, mag ook. Wie zijn wij om dat in de weg te zitten.