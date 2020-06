Vernieuwde Audi Q5 onthuld, diesel én benzine exit!

De vernieuwde Audi Q5 krijgt een rigoreuze facelift en er wordt flink gesneden in het motorenaanbod. Oh ja, er zijn ook bijzondere achterlichten.

De huidige Audi Q5 is er al weer een tijdje en de auto is (nog) niet overal een enorm succes. Wereldwijd verkoopt het model meer dan uitstekend, alleen wil het in Nederland nog niet helemaal vlotten. Het huidige model was wellicht iets te braaf voor de Nederlandse klanten? Het gemis aan een bijtellingsknaller (EV) of eentje die BPM binnen de perken houdt (PHEV) ontbrak ook lange tijd. Het moment is daar gekomen: de Ingolstadters hebben het doek getrokken van de vernieuwde Audi Q5.

Nieuwe neus

Daarbij heeft Audi van de gelegenheid gebruik gemaakt om meteen even de neus goed aan te pakken. De singleframe grille, LED-lampen en luchtlinlaten zijn aangepast om de vernieuwde Audi Q5 een stoerder aanzien te geven. Dat is goed gelukt, de auto kijkt iets zelfverzekerder c.q. minder verbaasd de wereld in. Houdt er wel rekening mee dat de auto op de foto’s een aangekleed model is met 21″ wielen en S-Line pakket.

Langer

De bumpers maken de vernieuwde Audi Q5 niet alleen optisch iets groter, de Q5 is dat ook: 1,9 centimeter langer dan voorheen, om precies te zijn. De nieuwe voorzijde van de Q5 is aerodynamisch gezien ook veel gunstiger. De luchtweerstandscoëfficiënt bedraagt slechts 0,30, waarschijnlijk met de kleinst mogelijke velgen (die waarschijnlijk nauwelijks besteld worden), maar dat terzijde.

Geleerd

Daarmee lijkt Audi geleerd te hebben van de ‘fout’ die ze hebben gemaakt met de Audi A4 en A5. Beide auto’s waren dermate ingetogen en braaf dat de doelgroep wat te klein werd. Veel mensen die een dergelijke auto kunnen veroorloven, vinden het niet erg dat de buitenwereld ziet dat ze het nieuwste van het nieuwste Duitse premium blik voor de deur hebben staan. Eigenlijk had de Q5 er zo vanaf het begin uit moeten zien. We houden wel een kleine slag om de arm, want we zijn benieuwd hoe de Q5 toont zonder S-line pakket, op normale wielen.

Achterlichten

Er zijn twee nieuwe kleuren voor de vernieuwde Audi Q5: Ultra Blauw en District Groen. Die laatste kleur zie je op de foto’s. Ook zie je op de foto’s dat Audi erg trots is op de nieuwe achterlichten. Die achterlichten zijn een heuse wereldprimeur, het zijn namelijk OLED’s. Net zoals je smartphone of de TV (die je nog wilt kopen). Wat de voordelen ervan zijn, ontgaat ons een beetje. De huidige LED-s deden het meer dan uitstekend, maar Audi heeft altijd een voortrekkersrol gespeeld als het gaat om verlichting de laatste jaren. Ze zijn in elk geval rood, dus dat is mooi.

Interieur

Bij een Audi ging het traditioneel altijd om het interieur. Dat was hun USP. De vorige Q5 deed het op zich niet onaardig, maar de intussen nieuwe X3 had een verzorgder interieur met fraaiere materialen en de Mercedes GLC heeft wat meer sjeu. Wat heeft Audi gedaan? Simpel: de draaiknop voor de MMI is weg. Het is nu alleen touchscreen.

Geen extra ‘pad’

Nu hebben de Audi e-tron, Q7/Q8 en A8 dat ook, maar die hebben een extra ‘pad’ voor de bediening. Wat dat betreft is het hoogstopmerkelijk dat Audi hiervoor gekozen heeft. Je moet nu dus naar voren leunen om het scherm te kunnen voorzien van vingerafdrukken. Prima dat het mogelijk is, jammer dat het de enige optie lijkt te zijn.

MIB3-systeem

Wel krijg je het MIB3-systeem mee in de vernieuwde Audi Q5. Dat is het infotainmentsysteem van Audi. Standaard krijg je twee tellers en een centraal BIS (Bestuurders Informatie Systeem, drie woorden voor het woord ‘boordcomputer’). Optioneel is Virtual Cockpit leverbaar. Wel heeft elke Q5 een 10,1 inch display. DAB-radio is standaard, evenals de assistent van Amazon: Alexa. Het MMI-systeem is ook te koppelen aan je MyAudi App.

Uitsluitend plug-in hybride

Dan even de motoren. Volgens Audi Nederland wordt de Q5 uitsluitend als Q5 TFSI e plug-in hybride geleverd. Alle reguliere diesel- en benzineversies komen te vervallen. Dat klinkt wellicht rigoreuzer dan dat het lijkt. Diesel zit al een tijdje in het verdomhoekje, dus dat die uitgefaseerd worden is vrij begrijpelijk.

Twee PHEV’s

Dat de normale benzinemotoren komen te vervallen voor Nederland is ook begrijpelijk, eigenlijk. In Nederland betalen we BPM naar de uitstoot. Een PHEV is daardoor vaak net zo duur in aanschaf en bijtelling als een (op papier tragere en dorstigere) benzine-versie. Voordat je denkt dat er geen keuze is uit PHEV’s, hebben we goed nieuws voor je: er komen twee plug-in hybrides voor de vernieuwde Audi Q5.

Nieuwe 40 TDI

Voordat we plat gemaild worden met de vraag welke motoren we moeten missen in de vernieuwde Audi Q5, delen we het alsnog aan je mee. Er is één compleet nieuwe motor. De Audi Q5 40 TDI levert 204 pk en heeft standaard een 48V-motor ter assistentie. 0-100 km/u duurt 7,6 seconden en de topsnelheid is 222 km/u. Gemiddeld verbruik is 1 op 19. Dat is veel te excessief voor de Nederlandse markt, kennelijk.

quattro géén quattro meer

Wat wel minder is: de vernieuwde Audi Q5 heeft géén permanente vierwielaandrijving meer. In plaats van het Torsen differentieel zit er nu een ‘computertje’. In normale omstandigheden heeft de Q5 ‘quattro’ voorwielaandrijving. Pas als er een tekort is aan grip, mogen de achterwielen ook mee doen. Natuurlijk is dit systeem ietsjepietsje efficiënter, maar het is niet hoe het heurt in een Audi quattro. Alsof Katja uiteindelijk toch snoep met collageen gaat maken of dat D66 referenda gaat afschaffen.

Meer motoren voor niet Nederlanders

Er komen nog een paar motoren bij, uiteraard. Naast de genoemde 2.0 TDI komen er nóg twee 2.0 TDI’s. Ook een 3.0 V6 TDI zal leverbaar worden voor niet-Nederlanders. De 2.0 TFSI komt in twee gradaties. De in Mexico gebouwde Q5 komt komt eind dit jaar op de markt. Als je er snel bij bent kun je kiezen voor een Edition One, wat in feite een S-Line met Optiek Pakket Zwart en nog wat snuisterijen is.