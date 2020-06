Hennessey Charger Hellcat maakt gehakt van M5 en E63

Dankzij de Hennessey Charger Hellcat HPE1000 weten de über-BMW en AMG weer waar zo staan.

Voordat we de Hennessey Charger Hellcat behandelen, moeten we het even volgende even kwijt voor de context. Het is namelijk uitermate koddig, aandoenlijk en vermakelijk: al jarenlang zijn de Duitse premium automobielfabrikanten bezig met een contest om zo ver mogelijk kunnen urineren. Niet omdat het gaat om te veel ingenomen gerstenat dat een uitweg zoekt, maar wie het meeste vermogen in grote sedan kan proppen.

Duitse ‘concurrentie’

De BMW M5 Competition is op dit moment de koning met 625 pk, de Mercedes-AMG E63S heeft 612 paarden tot zijn beschikking en de nieuwe RS6/7 (strikt genomen geen sedan, we weten het) moet het met 600 paarden doen. Om dat vermogen in goede banen te leiden hebben ze slimme vierwielaandrijving-systemen, anders is het fysiek onmogelijk.

707 pk

Althans, dat zou je denken. De Cadillac CTS-V die inmiddels uit productie is, maar was met 640 pk alsnog sterker dan het nieuwste van het nieuwste uit Duitsland. En de sterkste is de Dodge Charger Hellcat, die 707 pk tot zijn beschikking heeft, gaat er nog even flink overheen. Mocht dat niet voldoende zijn is er goed nieuws, want dit is de Hennessey Charger Hellcat.

Hennessey Charger Hellcat

De Texaanse tuner had al het een en ander in de aanbieding voor de Challenger Hellcat, maar hebben ze zich gericht op de vierdeurs variant van die auto, de Charger. Als eerste wordt de standaard mechanische compressor eraf gehaald en vervangen voor een véél groter (2,6 liter!) exemplaar van Magnuson. Uiteraard is de inlaat en uitlaat ook aangepast, evenals de ECU. Alle pakkingen zijn vervangen door exemplaren die het hogere vermogen van de Hennessey Charger Hellcat aankunnen.

1.012 pk en 1.314 Nm

Over vermogen gesproken, er is een heleboel. De 6.2 V8 levert namelijk bij 6.500 toeren precies 1.012 pk. Inderdaad, meer dan een Bugatti Veyron uit een 8.0 W16 met vier turbo’s haalde. Het koppel is ook bizar te noemen: 969!!! Dat is 969 pound feet, omgerekend is dat 1.314 Nm! Die trekkracht wordt geleverd bij 4.200 toeren, maar deze V8 kan bij elk toerental een Wokkel van de achteras van de Hellcat maken.

Dominic Toretto

Dan de prestaties. Volgens Hennessey kun je van 0-60 mph sprinten in 2,8 seconden. Op de kwartmijl is de auto zelfs te snel voor Dominic Toretto, want de vernieuwde Hennessey Charger Hellcat HPE1000 is namelijk een heuse Nine Second Car: 9,9 seconden heb je nodig om de quarter mile af te leggen. Dat is bijna net zo snel als mijn zus nodig heeft om een quarter pounder weg te werken, maar dat terzijde.

1 jaar garantie

Het mooie van Hennessey is dat ze het uiterlijk laten voor wat het is. Ook ditmaal richten de Amerikanen zich voornamelijk op de techniek. Wel krijg je links en rechts wat badges, speciale vloermaten (jee!) en wat andere kleine snuisterijen. Dan de praktische dingen, op de tuning krijg je een jaar of 12.000 mijl garantie. Voordat je de auto komt afhalen is er 322 km mee getest en leveren ze ‘m af met een kleine beurt.