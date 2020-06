Koenigsegg deelt (vlammende) video van Jesko

Dit is de Koenigsegg Jesko in beweging op video. Altijd lekkerder dan een stel foto’s!

In Genève presenteerde Koenigsegg vorig jaar de Jesko. Als je niet veel hebt met hypercars, dan voelt de Jesko als het zoveelste project. Extreme vormen, extreem vermogen. Leuk voor de happy few. Dat beeld verdwijnt als je zo’n auto in beweging ziet. Want dan komt het allemaal ineens tot leven.

Af en toe geeft Koenigsegg een kijkje achter de schermen. Terwijl jij afgelopen zaterdagavond vermoedelijk onderuitgezakt op de bank zat, waren ze bij Koenigsegg met heel andere dingen bezig. Er werden in de avonds tests ondernomen. Op een vrijgegeven video via Instagram is te zien hoe de Koenigsegg Jesko enkele testmeters maakt.

Zoals altijd met producten van Koeningsegg klinkt ook de Jesko op de video lekker bruut. Het karakter van een rauwe V8 wordt nog eens benadrukt met de vlammen die uit de uitlaat komen.

De video van de Koenigsegg Jesko is zaterdagavond omstreeks 22:00 opgenomen. Het prototype maakt zijn meters in en rondom Valhall Park. Een plek in de buurt van de fabriek van de Zweedse autobouwer in Ängelholm. De Jesko is niet het enige ambitieuze project waar de firma druk mee is. Zo is er bijvoorbeeld ook nog de Gemera.