10-jarig zoontje van Ben Affleck rijdt met Lambo tegen BMW [video]

Met Jennifer Lopez op de achterbank nota bene.

Even achter het stuur zitten van een Lambo: daar is ieder 10-jarig jongetje wel voor te porren. Dat kan ook helemaal geen kwaad, zolang er iemand aanwezig is die zorgt dat het jongetje in kwestie niet op dingen drukt waar hij niet op hoort te drukken. Dan kan het namelijk mis gaan. Daar kwam Ben Affleck gisteren achter.

De Batman-acteur bracht met zijn vriendin (Jennifer Lopez) en zijn 10-jarige zoontje een bezoekje aan verhuurbedrijf in LA. Je zou denken dat iemand als Ben Affleck geen auto hoeft te huren in Los Angeles, onder meer omdat hij er gewoon een huis heeft.

Toch was hij bij een verhuurbedrijf met dikke auto’s te vinden, misschien wel om zijn zoontje een plezier te doen. Die mocht dan ook achter het stuur zitten van een Lamborghini Urus, terwijl zijn vader ernaast stond.

Er was dus ouderlijk toezicht, maar toch ging het mis. Op videobeelden van paparazzi is te zien dat de Urus opeens achteruit rijdt. De Lambo was dus blijkbaar gestart en het zoontje had ‘m in zijn achteruit gezet.

Heel ver kon de auto niet achteruit rijden, want er stond een BMW X6 pal achter. Daar reed de Urus dus tegenaan. Gelukkig ging het niet hard, maar het was waarschijnlijk wel even schrikken voor Affleck Senior en Junior.

Het schijnt dat er weinig tot geen schade was aan beide auto’s, dus uiteindelijk liep het allemaal met een sisser af. Maar de volgende keer zal Ben Affleck waarschijnlijk toch twee keer nadenken voordat hij zijn zoontje in een auto met draaiende motor zet.