Vernieuwde Fiat Panda, inclusief 'Sport'-uitvoering - Autoblog.nl

De vernieuwde Fiat Panda- maakt de evergreen weer wat strakker.

Gisteren kwam het onderwerp al eventjes voorbij bij de vernieuwde Fiat Mobi: de A-segment auto staat op uitsterven. De meeste kleine hatchbacks gaan geen opvolger krijgen. De reden is vrij logisch, maar eigenlijk ook heel erg krom. Er zit weinig marge op, dus voor de fabrikanten zijn de auto’s alleen interessants als ze in grote aantallen worden weggezet.

Maar overheden vinden kleine, zuinige benzineauto’s een enorm groot kwaad. Ze zijn namelijk veel te onzuinig en vervuilend. Bij de grotere auto’s doen fabrikanten het heel erg simpel, ze monteren een elektromotor waardoor de auto in de WLTP cyclus erg zuinig is. Ergo: minder taksen. Gelukkig zijn er nog wel een paar kleine autootjes die voorlopig zullen blijven. Zo heeft Hyundai bevestigd dat de i10 nog een lange tijd te koop zal zijn. Ook de Fiat Panda zal er nog een tijdje zijn.

Er is namelijk een vernieuwde Fiat Panda. Het huidige model (de Panda ‘319’) loopt namelijk al mee sinds 2011. In de tussentijd is het model wel voorzien van updates, maar was er geen sprake van een vernieuwde Fiat Panda. Dat is nu wel het geval, zij het dat de verschillen vrij subtiel zijn.

Écht hout

Er was een tijd dat hout een teken van welvaart en goede smaak was. Met een paar houten sierstrips in je auto maakte je aan iedereen duidelijk dat je enkel voor het beste van het beste kiest.

Goedkopere merken wisten een soortgelijke ambiance te creëren met nephout. De vernieuwde Fiat Panda kan pareren met écht hout. De dashboardpanelen zijn namelijk voorzien van houtsnippers. Geen imitatie, maar écht hout.

Panda Sport

Er is nu ook een Sport-versie van de vernieuwde Fiat Panda. Dit model is speciaal om het 40 jarige jubileum van de Panda te vieren. Heel even hadden we de hoop dat de Fiat Panda 100HP een waardige opvolger zou krijgen. Dat is helaas niet het geval.

De Sport is een uitrustingsniveau. Wel een heel erg leuke: (relatief) grote 16″ wielen, in kleur meegespoten spiegels en deurgrepen, Sport-badges en een matgrijze lak. Als je kiest voor een zwart dak, zijn de handgrepen en spiegelkappen ook zwart.

Interieur vernieuwde Fiat Panda

Ook in het interieur is deze uitvoering wat sportiever. Het dashboard is titanium-‘kleurig’. Verder is er two-tone bekleding en ‘techno’-lederen afwerking. Mocht dit niet voldoende zijn, kun je het Pandemonio-pakket bestellen.

Dan krijg je rode stiksels, privacy glass en rode remklauwen. De Panda Sport is helaas geen streep sneller dan de gewone Panda. Ook wordt er geen melding gemaakt over andere sportievere hardwaren zoals sportstoelen en een sportonderstel.

FireFly motor in vernieuwde Fiat Panda

Over sneller gesproken, de 1.0 FiryFly motor is nu leverbaar in alle Panda’s. De 1.0 mild-hybrid driecilinder levert 70 pk en is gekoppeld aan een handbak. Vanuit stilstand wordt je in 14,5 seconden gekatapulteerd naar de 100 km/u. De topsnelheid bedraagt een nauwelijks te bevatten en hoogst illegale 164 km/u. In Nederland was dit al de enige motor die je kon bestellen.

Prijzen en leveringsdetails van de nieuwe modellen zijn nog niet bekend.