Dit is de bruutste Fiat Panda ooit

Vergeet de Lancia Delta Integrale, hier is de Fiat Panda 4×4 van M-Sport!

Fiat is altijd groot geweest in kleine auto’s. De Italianen hebben van alles geprobeerd, maar de grootste successen waren toch de kleintjes. De Fiat Panda 4×4 bijvoorbeeld. In de jaren ’80 een buitengewoon praktisch gebruiksvoorwerp (vooral in Alpenlanden) en nu een liefhebbersauto.

Er zijn genoeg positieve dingen te zeggen over een Panda 4×4, maar niet dat het een snelheidsmonster is. De Panda die we hier zien is echter een ander verhaal. Zoals de brede wielkasten en de rolkooi doen vermoeden is dit een wél een gooi- en smijtauto is.

Dat is vooral te danken aan het feit dat het in technisch opzicht eigenlijk geen Fiat Panda meer is. De Fiat heeft namelijk de aandrijflijn én het onderstel van een Ford Fiesta R5 gekregen. Dat is de rallyauto gebaseerd op de Ford Fiesta ST van de vorige generatie. Toevallig een auto die sinds kort in de Autoblog Garage te vinden is. Maar dat terzijde.

Deze Fiat Panda 4×4 is een creatie van het Britse M-Sport. Dat verklaar ook waarom er voor Fiesta-techniek gekozen is. Fiesta-rallyauto’s zijn namelijk hun specialiteit. Op speciaal verzoek van een klant hebben de mannen en vrouwen van M-Sport nu een Fiesta R5 gekruist met een Fiat Panda 4×4. Het resultaat zou je dus een Fianda kunnen noemen. Of een Piesta.

De originele vierpitter van de Panda is vervangen door de vierpitter uit de Fiesta. Het 1,6 liter Ecoboost-blok perst er maar liefst 300 pk en 450 Nm aan koppel uit. Geen onaardige upgrade ten opzichte van de 48 pk die een huis-tuin-en-keuken Panda 4×4 levert.

Een rallymonster wil je natuurlijk in actie zien en dat kan gelukkig. M-Sport heeft een Oscar-waardige video opgenomen met hun kersverse creatie:

Deze monsterlijke Fiat Panda is in principe een eenmalige actie, maar M-Sport is vanaf heden beschikbaar voor meer van dit soort projecten. We zijn heel benieuwd waar ze nog meer mee op de proppen komen, want dit smaakt naar meer.