AB-lezer test 0-100 tijd met aanhanger en Tesla - Autoblog.nl

In de categorie: je wist niet dat je het niet wist. Deze AB-lezer test de 0-100 tijd met een Tesla Model 3 én aanhanger.

Sommige dingen weten we niet. Is er leven na de dood? Wie is de mol? Oh ja, waar is Rolf Wouters al die tijd gebleven? Maar er is nog zo’n vraag: hoe hard gaat een Tesla Model 3 naar de 100 km/u?

Nu zullen er voldoende Tesla-fans daar het antwoord op weten. Maar hoe hard gaat ‘ie werkelijk naar de 100 km/u? En hoe lang duurt het als je een aanhangwagen monteert? Met name dat laatste is zoiets dat je je zelf nooit zou afvragen, maar nu eigenlijk wel wil weten. Een Autoblog-lezer met Tesla Model 3 ging het proefondervindelijk vaststellen. Allemaal ter lering en vermaak voor de EV10daagse, uiteraard!

Wat het gewicht is van de aanhangwagen, weten we niet. Wel dat het gaat om een Tesla Model 3 Long Range met achterwielaandrijving. We kijken eerst even naar de tijd MET aanhangwagen. Dat doet de auto in precies 7 seconden. Ondanks dat het gewicht niet bekend is, is de aanhanger wel leeg. Enfin: bekijk hier het resultaat:

Maar hoe lang ben je dan kwijt als je de aanhanger thuislaat? Dat doet de auto in 5,33 seconden. Tesla geeft zelf een 0-100 km/u tijd op van 5,6 seconden. Wellicht dat er sprake is van een tellerafwijking. Een andere mogelijkheid is natuurlijk een update waarmee de Tesla net eventjes wat vlotter is geworden.

Dit is de 0-100 tijd ZONDER de aanhangwagen:

Kortom, er is voldoende lol te beleven met een Tesla Model 3. Deze specifieke uitvoering (Model 3 Long Range met achterwielaandrijving) is niet meer leverbaar.