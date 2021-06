Vernieuwde Land Cruiser Prado is old-school gaaf - Autoblog.nl

Naast een vernieuwde Land Cruiser Prado is er ook een heuse Special Edition!

De Toyota Land Cruiser is een waar icoon. Het is het paradepaardje van Toyota. Want met zo’n Land Cruiser kom je overal. Ze zijn zeer vaardig in het terrein en gaan in principe niet kapot.

Nu zijn er een hele hoop smaakjes qua Land Cruiser. De originele ’70’ wordt nog gebouwd en wordt verkocht op markten daar waar de wegen niet denderend zijn. Ook de enorme ‘200’ is er nu nog en wordt binnenkort vervangen door de ‘300’. Dan is er nog de ‘Prado’, ofwel de ‘150’.

Echte SUV

Deze SUV is nog een échte SUV: dus met een ladderchassis en tussenbak. De Land Cruiser Prado is daarbij niet de meest verfijnde auto in zijn klasse op het asfalt, maar onoverwinnelijk in het terrein. En laten we eerlijk zijn: waarom zou je een auto hebben met een terreinwagenuitstraling zonder dat je ermee op een zandpad kunt rijden? Je gaat toch ook geen duikhorloge kopen dat niet tegen water kan?

Enfin, er is een vernieuwde Land Cruiser Prado. De details zijn zeer subtiel. Denk aan wat onderhuidse wijzigingen en andere mogelijkheden qua kleuren en wielen. Meer een modeljaar-update, dan echt een facelift dus.

Vernieuwde Toyota Land Cruiser 70th Anniversary

Toyota maakt van het moment wel gebruik om een heuse special edition te lanceren. In dit geval gaat het om de Land Cruiser Prado 70th Anniversary. Zoals de naam al verklaart, viert deze auto het zeventigjarig bestaan van de Land Cruiser.









De Land Cruiser Prado 70th Anniversary kun je herkennen aan de donkergroene matte lak, alhoewel wit ook mogelijk is. Verder zijn er nieuwe 18 inch velgen. In het interieur zien we bruin lederen stoelen en afwerking op de deuren en dashboard. Daarnaast krijg je de obligate badges aan de buitenkant en de speciale vloermatten met logo’s aan de binnenkant.

Er is keuze uit twee motoren. Een 2.7 16v viercilinder (de 2TR-FE motor) met 163 pk of een 2.8 viercilinder D4-D turbodiesel (de 1LGD-FTV) met 201 pk. De auto is alleen op de thuismarkt (Japan) beschikbaar. Of de vernieuwde Toyota Land Cruiser ook naar Nederland komt, is niet bekend.