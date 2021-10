Vernieuwde MG ZS is goedkoopste EV met 400+ km range!

De MG ZS heeft een facelift ondergaan en dat betekent niet alleen een nieuwe neus, maar ook een veel grotere accu.

De MG ZS was in 2019 een welkome aanvulling in Nederland. Niet zozeer omdat we nu met z’n allen zaten te wachten op een wederopstanding van MG als Chinees merk, maar wél omdat we zaten te wachten op een betaalbare EV. En de MG ZS bood als geen andere EV waar voor z’n geld.

Inmiddels is het aanbod flink gegroeid en is de MG ZS toch niet meer zo interessant als in 2019. De range helpt daar ook niet aan mee, want die is maar 263 km. Voor het geld mag je niet al te veel klagen, maar anno 2021 is dit toch wat mager. Daarnaast behoort 3-fase laden ook niet tot de mogelijkheden.

Daarom werd het langzamerhand tijd voor een update. Goed nieuws, die is er nu: de MG ZS heeft een uitgebreide facelift gekregen. Dit betekent onder andere dat de MG een compleet nieuwe neus heeft gekregen. MG heeft het aangedurft om de traditionele grille los te laten en de ZS een volledig neus te geven.

Belangrijker nog: de MG ZS heeft met de facelift ook een grotere accu gekregen. Waar de MG ZS eerst een 44,5 kWh-accu aan boord had, is er nu een 70 kWh-accu. Deze is goed voor een range van 440 km. Een flinke sprong voorwaarts. Ook leuk: de MG ZS ondersteunt nu 3-fase laden.

We praten hier over de Long Range-versie, er komt in een later stadium ook nog een Standard Range. Ook deze variant krijgt een grotere accu dan voorheen. Met een 50,3 kWh batterij komt de Standard Range uit op een WLTP-bereik van 320 km.

De MG ZS wordt met deze upgrades ietsje duurder, maar het blijft gelukkig een schappelijk geprijsde auto. De Standard Range is er vanaf €30.990, wat duizend piek meer is dan voorheen. De Long Range is er vanaf €34.990.

De MG ZS blijft ook na de facelift de voordeligste auto in zijn segment. De goedkopere EV’s zijn allemaal een stuk kleiner en hebben minder range. Als je gaat vergelijken met andere B-segment cross-overs zie je dat de MG ZS nog steeds interessant is in Nederland. Dat geldt voor de Standard Range, maar ook voor de Long Range. Deze is bijvoorbeeld goedkoper dan een e-Niro, maar biedt een aanzienlijk grotere actieradius.