Wat wil jij weten van dit bijzondere trio auto's? - Autoblog.nl

Vraag het Wouter!

Het is inmiddels een bekend fenomeen. Automerken verdwijnen en er komen nieuwe automerken bij. Helaas hebben we afscheid moeten nemen van merken als Saab, Rover en Pontiac.

Anderzijds heeft de intrede van nieuwe technologieën ook de kans geboden aan nieuwe spelers op de markt. Uiteraard is Tesla daarvan het meest bekend. De Amerikaanse EV-specialist is volgens de lieve mensen op beurs extreem veel geld waard.

Nieuwe spelers op de markt

Maar er zijn genoeg andere nieuwe kapers op de kust. En dat zijn in veel gevallen geen kleine jongens. Ondanks dat sommige namen erg onbekend zijn, zitten er grote bedrijven achter. Reken er maar op dat deze merken eerder zullen groeien en de traditionele merken het alleen maar lastiger krijgen.

Drie maal

En zo kwamen we op het punt dat er drie nieuwe Chinese elektrische crossovers staan te trappelen om Nederland te te veroveren. Het zijn alledrie elektrische crossovers van Chinese makelij van relatief nieuwe merken. Het zijn misschien wel de perfecte auto om dagelijks in te forensen, om in het weekend te kunnen sleutelen aan je Caterham me V8. We stellen ze even aan je voor:

Chinese elektrische crossover 1: MG ZS EV (ZS11)

€ 30.985

De MG ZS EV is de meest bekende Chinese elektrische crossover. Helemaal spiksplinternieuw is de auto niet meer. In 2020 was het zelfs een klein verkoopsuccesje. De MG ZS EV is typisch zo’n die geen grote steken laat vallen en als grote pré zijn prijs heeft. Ondanks dat deze auto niets met een MG B te maken heeft op de badge na, is het ook vertrouwd gezicht. Dat komt mede doordat de styling een mengelmoes lijkt te zijn van diverse andere klasgenoten. Maar of dat zo erg is? De MG ZS EV heeft een 150 pk sterke motor met 44,5 kWh-batterij.











Chinese elektrische crossover: Aiways U5

€ 39.950

Ook de Aiways U5 kennen we al iets langer. De auto stond in 2019 al te schitteren op de Salon van Genève. Het heeft even geduurd, maar nu is de Chinese elektrische crossover in Nederland verkrijgbaar. De Aiways U5 is iets groter dan de MG ZS EV. Qua styling is het een originelere verschijning, maar of dat een voordeel is? Onder de kap ligt een elektromotor met 204 pk, de gekoppeld is aan een 63 kWh-accupakket.











Chinese elektrische crossover: Seres 3

€ 37.995

Net als de MG ZS EV is de Seres 3 een bestaande cross-over waar een EV-versie van gemaakt is. De oplettende lezer zal zien dat deze Chinese elektrische crossover eigenlijk gewoon een Dongfeng Fengon E3 is. De 163 pk sterke elektromotor haalt zijn ‘levenssap’ uit een 53 kWh-accupakket. De Seres 3 is een stukje korter dan de Aiways U5 en laat zich daardoor iets beter verggelijken met de MG ZS EV.











Binnenkort gaat Wouter rijden met al deze drie Chinese elektrische crossovers. Uiteraard is het heel erg goed mogelijk dat jullie juist bij deze nieuwe auto’s een aantal vragen hebben! Goed nieuws: je kunt deze hier stellen. De vraag of de microfoon in de uitlaat past, is niet van toepassing, Wouter heeft namelijk geen microfoon bij zich (zoals op een beurs). Verder kunnen alle vragen gesteld worden! Laat het weten, in de comments!