Stellantis onthult in één keer twaalf (!) facelifts

Alle busjes van Stellantis krijgen in één klap een facelift. En dat zijn er heel wat.

Op deze rustige maandagmiddag worden we opeens overspoeld met bedrijfswagennieuws. Er is namelijk een facelift voor de Opel Combo, de Opel Vivaro, de Opel Movano, de Peugeot Partner, de Peugeot Expert, de Peugeot Boxer, de Citroën Berlingo, de Citroën Jumpy, de Citroën Jumper, de Fiat Scudo, de Fiat Doblo én de Fiat Ducato. Oftewel: alle busjes van Stellantis.

Omdat jullie waarschijnlijk niet zitten te wachten op twaalf artikelen over bedrijfswagens zullen we al deze facelifts maar meteen in één keer behandelen. Dat is sowieso wel handig, want de techniek is overal hetzelfde.

Meer range

Op technisch gebied is het grootste nieuws dat de elektrische versies meer range hebben gekregen. De compacte busjes (de Combo, Partner, Berlingo en Doblo) krijgen een vernieuwde 50 kWh-batterij, die goed is voor een WLTP-actieradius tot 350 km. Voorheen had je 280 km range, dus dat is toch 25% meer.

Een maatje groter, bij de Vivaro, Boxer, Jumpy en Scudo, is er de keuze tussen een 50 kWh-batterij en een 75 kWh-batterij. Met de grootste accu heb je een range van 350 km. Je komt daarmee dus net zover als in een compact busje de kleinere accu.

Met de grootste bussen (de Movano, Boxer, Ducato en Jumper) is ook de grootste stap gemaakt. Tot op heden had je hooguit 224 km range met een 70 kWh accu. Met dank aan een groot 110 kWh accupakket is dat 420 km geworden. Dat begint ergens op te lijken.

Opel

De verschillen tussen de Stellantis-busjes zitten ‘m in het uiterlijk. Nog meer dan voorheen hebben de busjes nu een eigen smoel gekregen. Zo zijn de Opels nu voorzien van de inmiddels welbekende Opel Vizor. Alleen bij de Movano ging dit een beetje lastig. Ook deze bus heeft een opgefriste neus gekregen, maar de Movano ziet er nog steeds uit als een Fiat Ducato.

Peugeot

Bij Peugeot beleeft het nieuwe logo zijn debuut op de bedrijfswagens. Dat is niet het enige, de Peugeot-busjes zijn ook te herkennen aan de drie opvallende strepen naast de koplampen, die overigens ook compleet nieuw zijn. Net als Opel is ook Peugeot er niet in geslaagd om de Fiat Ducato een eigen gezicht te geven. Die valt dus een beetje uit de toon.

Citroën

Ook bij Citroën prijkt er een nieuw logo op de neus, wat nog maar zeer recent (vorige week) zijn debuut heeft gemaakt op de nieuwe ë-C3. In plaats van de double chevron die fraai geïntegreerd was in de grille, hebben we nu dus dit gedateerd ogende logo. In de koplampen van de Jumpy zien we trouwens ook de designtaal van de ë-C3 terug.

Fiat

Bij Fiat, tot slot, zien we de meest minimalistische neus. Omdat het elektrische busjes betreft is de grille gereduceerd tot een dun streepje tussen de koplampen, met daaronder het Fiat-logo. Behalve de Ducato, die nog wel een grille heeft.

En dat waren ze dan, alle twaalf de facelifts. Daarmee hebben we het bedrijfswagennieuws van Stellantis voor de komende jaren wel gehad. Alhoewel, Stellantis heeft nog niet de versies met een verbrandingsmotor laten zien…