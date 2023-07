Opel krijgt (weer) een nieuw familiegezicht

Het is tijd voor een nieuwe look, Opel krijgt weer eens nieuw familiegezicht.

Nog niet zo heel erg lang geleden was Nederland een typisch Opel-land. Het merk was onvoorstelbaar populair. Mede daardoor kreeg het merk helaas ook een beetje een spruitjes-imago. Werkelijk iedereen had een Opel Corsa, Kadett, Ascona of Rekord.

Sindsdien heeft Opel wel een paar keer het roer omgegooid en met succes. Het werden betere, mooiere en fijnere auto’s. Alleen heeft Opel niet meer die absolute toppositie die het ooit had qua verkopen. Zonde, want ze zijn toffer dan ooit. Met name die ‘Vizor’-grille geven de Opels een modern doch herkenbaar voorkomen.

Opel familiegezicht

Opel is druk bezig om alle modellen dit gezicht mee te geven. Maar wat schetst onze verbazing: Opel krijgt alweer een nieuw familiegezicht! Dat is wel heel erg snel! Hoe zit de vork dan in de steel?

Welnu, het merk laat wat teasers zien van een concept car (Opel Experimental genaamd) die ze binnenkort gaan onthullen. Een van de details die ze alvast laten zien is de nieuwe neus. Er is duidelijk te zien dat het een evolutie is van de Vizor-grille. Op zich ook niet gek, de Single Frame grille van Audi en de Spindle Grille van Lexus kennen ook diverse varianten.

Debuut

De nieuwe Vizor grille krijgt verticale lamellen achter een soort perspex plaat. Ook is het nieuwe Opel-logo (de ‘Blitz’) aanwezig. De lamellen suggereren (naar onze mening) dat er een verbrandingsmotor in legt, terwijl de originele Vizor-grille perfect is voor elektrische auto’s én Opels met een traditionele motor.

Verder details die we zien de achterlichten die ver in het achterscherm doorlopen, een element dat Kia uitprobeerde op de gave doch weinig succesvolle Stinger. De velgen moeten volgens Opel refereren aan windturbines.

De Opel Experimental beleeft zijn debuut op de IAA in München, die plaats zal vinden van 5 tot 10 september.