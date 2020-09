Vernieuwde Peugeot 5008 gaat 508 achterna - Autoblog.nl

De vernieuwde Peugeot 5008 is net even wat strakker en gladder dan voorheen.

Na de opgefriste Peugeot 3008 van afgelopen week waren de meeste lezers heel erg benieuwd: krijgt de vernieuwde Peugeot 5008 ook een soortgelijke opfrisbeurt? En zo ja, hoe gaat Peugoet dan te werk?

Belangrijk

Want de vernieuwde Peugeot 5008 is best een belangrijke auto voor Peugeot. De Fransen weten trots te melden dat er meer dan 300.000 exemplaren van gebouwd zijn in 2017. Dan vragen wij ons af hoeveel het er waren in 2018 en 2019, maar misschien nog relevanter is om te kijken wat de auto in Nederland heeft gepresteerd, commercieel gezien.

Behoorlijk succes

Welnu, in Nederland zijn er ongeveer zo’n 9.500 verkocht sinds de 5008 een ‘SUV’ is, daarvoor was het een MPV. Een behoorlijk succes dus, waar Peugeot logischerwijs niet te veel aan wil tornen. Net als de 3008, krijgt de vernieuwde 5008 een opgefrist front. Deze is nu voorzien van een nummer op de motorkap (zoals alle Peugeot vroeger hadden) en frameless grille.

Grille vernieuwde Peugeot 5008

Over grilles gesproken, de GT en GT Pack hebben hun ‘eigen’ grille, die weer ietsje afwijkt. De 5008 is nu meer in lijn met de nieuwe stijl van de Peugeots 208 en 508, zonder dat het geforceerd overkomt. Ook opvallend: er zijn geen zichtbare mistlampen meer. De LED-lampen hebben nu een foggy-mode die de functie van mistlampen vervangt. Aan de achterzijde zien we nieuwe LED-achterlichten.

Detailniveau

Verder zijn de wijzigingen op detailniveau bij de vernieuwde Peugeot 5008. Er zijn twee nieuwe kleuren: Celebus Blue en Vertigo Blue. Als je een GT of GT Pack bestelt, kun je vanaf nu ook kiezen voor het Black Pack. Dit is een trend die we al een paar jaar kennen en het betekent dat al het fraaie chroom en aluminium wordt vervangen door zwarte details. Peugeot noemt het ‘dark chrome’ en het geldt voor alle sierstrips, dakrails, badges én de velgen. Tsja, het is mode, maar de auto heeft het niet ‘nodig’.

Fysieke knoppen

Het interieur werd op subtiele wijze verbeterd. Er is een nieuw 12,3 inch groot instrumentarium en het scherm voor het infotainmentsysteem is nu 10 inch groot. Wel slim gedaan van Peugeot: er zijn zeven fysieke knoppen waarmee je direct naar de functie gaat die je zoekt, in plaats van oeverloos door de menu’s scrollen, zoals in een Volvo, Tesla of E65 7 Serie.

Driving selector

Mocht je een 5008 wensen met automaat en een verbrandingsmotor is er goed nieuws: dan krijg je nu standaard een ‘driving selector’ van Peugeot. Erg attent, want met een schakelaartje kun je kiezen tussen diverse rijmodi: Eco, Normal en de leukste: Sport. De plug-in hybride met 300 pk heeft daarnaast nog een opstartmodus: Electric.

Motoren vernieuwde Peugeot 5008

Over motoren gesproken, er zijn twee benzinemotoren en een diesel voor de vernieuwde Peugeot 5008. Het begint bij de Puretech 130, een 1.2 driecilinder turbo met 130 pk en 230 Nm. Deze is standaard voorzien van een handgeschakelde zesbak, maar een achttraps automaat (van Aisin) is leverbaar. Die bak is standaard op de Puretech 180, een 1.6 viercilinder met (uiteraard) een turbo. Deze levert 180 pk en 250 Nm.

Dieselen kan met de BlueHDI 130, een 1.5 viercilinder turbodiesel. Ook hier standaard een handbak en optioneel een achttraps automaat. Over de hybrides wordt (nog) niet in detail gesproken, maar verwacht dat de 225 pk en 300 pk versie terug zullen keren. Deze waren relatief jong.

Uitvoeringen

Dan als laatste de uitvoeringen. Je kan de Peugeot 5008 krijgen in zes verschillende uitvoeringen: Active, Active Pack, Allure, Allure Pack, GT en GT Pack. Standaard heb je op de Active al items als 17″ lichtmetaal, climate control, DAB radio en parkeerpiepers in de achterbumper. Uiteraard is een trekhaak mogelijk, dus je kan een Lotus Exige meenemen op vakantie.

De vernieuwde Peugeot 5008 komt eind 2020 naar Europa.