Mopar Challenger Drag Pak draait meer toeren dan S2000 - Autoblog.nl

Met de Mopar Challenger Drag Pak kun je mooi Dominic Toretto nadoen. Maar dan veel beter.

De Dodge Challenger dragster is mischien wel de goedkoopste manier om in Nederland zo’n brute bak te kunnen rijden. Precies ook hoe Dominic Toretto het gewild zou willen hebben. Een dikke V8, kaal interieur en alleen maar achterwielaandrijving.

Mopar Challenger Drag Pak

De Mopar Challenger Drag Pak is simpelweg een kant-en-klare dragster. Je gaat naar Mopar, de aftermarket divisie van FCA (en dus ook Dodge) en bestelt daar zo’n apparaat. Vervolgens verschijn je aan de dragstrip en rijd je iedereen zoek. Je kan ‘m ook nog zelfs gaan aanpassen en verbeteren.

10.000 tpm, meer dan 1.500 pk

Dit is geen Hellcat, Demon of dergelijke, nee. Dus die ijzersterke doch loodzware motor is vervangen door een eigen 5.8 liter V8. Deze wordt vervolgens voorzien van een 3-liter grote Whipple supercharger. Mopar is niet scheutig met specificaties, maar dit blok draait meer toeren dan een Honda S2000 (zo’n 10.000 rpm) én levert meer vermogen dan een Bugatti Chiron (meer dan 1.500 pk). Het gehele blok is verstevigd en aangepast om enorme krachten te kunnen weersstaan. Ook is er een aluminium tank voor ijs, om de intercooler te kunnen koelen. Verreweg de sterkste Challenger, dus.

7 Second Car

We noemden Dominic Toretto al even omdat hij in de wetenschappelijke documentaire ‘The Fast and The Furious’ uit 2001 naarstig op zoek was naar een ‘ten-second-car’. Dat is een auto die de kwartmijl doet tussen de 10 en 10,99 seconden. Toretto is gelukkig al een Challenger-fanaat, dus hij zal blij om te horen zijn dat deze Mopar Challenger Drag Pak een ‘seven-second-car‘ is. En nee, dan refereren we niet aan het liedje van Neheh Cherry en Youssou N’Dour.

Ophanging Mopar Challenger Drag Pak

De achterwielophaning is ook aangepast. Er is een schroefset van Bilstein en een nieuwe 4-link achterwielophanging, speciaal afgestemd op dragracen. Niet alleen om beter van je plaats te komen, maar ook voor stabiliteit op enorm hoge snelheid. Ook is er een anti-rollbar die 250 procent stijver is dan normaal. Geen halve maatregelen, dus.

De Bilstein-set is op twee dingen afgestemd: op de gewichtsdistributie die plaats vind tijdens extreme acceleratie, maar ook om oneffenheden op de dragstrip goed weg te filteren. Uiteraard kun je alles naar wens afstellen.

Interieur Mopar Challenger Drag Pak

In het interieur zien we niet veel bijzonders in de Mopar Challenger Drag Pak. De meeste luxe is eruit gesloopt. Nu waren die luxe items op een Challenger sowieso niet al te best, dus dit staat veel beter. Er is een rolkooi aanwezig die goedgekeurd is door de NHRA voor dragtijden die SNELLER zijn dan zeven en een halve seconde. Verder zit je in een racekuip met raceharnas. Nog een veiligheidsitem is het snel verwijderbare stuurwiel.

Samenstellen

Ondanks dat de productie van de Mopar Challenger Drag Pak zeer beperkt zal zijn, kun je ‘m redelijk naar wens samenstellen. Standaard is ‘ie wit (White Knuckle), maar kleuren als Hellraisin, Smoke Show, TorRed, Frostbite en Pitch Black zijn ook mogelijk. Man, wat kunnen die Amerikanen goede namen bedenken.

Verder is er keuze uit twee merken qua wiel: Bogart of Weld Racing. Deze zijn voorzien van Mickey Thompson-banden. Om de boel weer tot stilstand te brengen, is er een setje Strange Engineering-remmen en natuurlijk een parachute.

Beschikbaarheid en prijs Mopar Challenger Drag Pak

Het nadeel: je mag er alleen de dragstrip ermee op. Het voordeel: dat moet je sowieso doen met een Challenger en op deze manier bespaar je een hoop BPM, want de auto is absoluut niet straatlegaal. De Mopar Challenger Drag Pak kost zo’n 145.000 dollar. Er zullen er 50 van geproduceerd worden.