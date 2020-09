Vernieuwde Peugeot 3008 is officieel

Peugeot heeft de 3008 van een update voorzien. Dit is er allemaal nieuw aan de Franse crossover.

Het is even speuren met een vergrootglas naar de verschillen in vergelijking met het uitgaande model. Peugeot was duidelijk tevreden over het uiterlijk van de 3008, want de facelift brengt marginale verschillen met zich mee.

Het inmiddels vier jaar oude ontwerp komt nog prima mee. Het familiegezicht is terug te vinden op onder andere 208 en 508, waardoor het een inmiddels herkenbaar voorkomen is. Logisch dat Peugeot dan ook weinig heeft gesleuteld aan het ontwerp van de auto.

Exterieur & interieur

Het standaard grapje is dat een facelift meer LEDs met zich meebrengt. Daar is de 3008 facelift geen uitzondering op. Nieuw zijn de Full LED-achterlichten. Ook is er keuze uit een aantal nieuwe kleuren en een Black Pack. Dit laatste is sowieso de trend van de laatste jaren. Alles wat ook maar een beetje chrome is op een auto zwart maken.

In het interieur heeft de 3008 een nieuw 10-inch touchscreen gekregen. Ook zijn de tellers achter het stuurwiel gedigitaliseerd. Voor de rest is het vooral een interieur geworden dat we kennen van de andere huidige modellen van Peugeot.

Peugeot 3008 motoren

Qua motoren is er keuze uit een aantal benzine- of dieselmotoren. Een plug‑in hybride behoort tevens tot de mogelijkheden, net als de optie om te kiezen voor vierwielaandrijving. Het gamma van motoren ziet er als volgt uit.

Benzinemotoren:

PureTech 130 S&S handgeschakeld

PureTech 130 S&S EAT8 automaat

PureTech 180 S&S EAT8 automaat

Dieselmotoren:

BlueHDi 130 S&S handgeschakeld

BlueHDi 130 S&S EAT8 automaat

Peugeot 3008 beschikbaarheid

Men bouwt het model in de fabriek in Sochaux, Frankrijk. De verkoop van de vernieuwde Peugeot 3008 start eind dit jaar. In aanloop naar de verkoopstart maakt de Franse autofabrikant de prijzen bekend.