Jazeker: de Audi S7 Sportback is tegenwoordig zo goedkoop

De Audi S7 Sportback is een soort rijdende vergeten groente, maar dan met V8.

Soms zijn er van die auto’s die je even bent vergeten. In sommige gevallen is dat helemaal niet erg. Jouw leven is niet toe aan een Yue Loong Feeling, Daewoo Espero of Seat Exeo. Maar gelukkig is er ook de categorie van auto’s die vergeten zijn, maar absoluut de moeite waard.

Een auto die tot die categorie behoort is eigenlijk wel de eerste generatie Audi S7 Sportback. Dat is de snelle variant van de Audi A7, maar niet de snelste (dat is uiteraard de Audi RS7). Het mooie is dat Audi S7 heerlijk ingetogen is, in tegenstelling tot de RS7.

Audi S7 Sportback

Het grappige is: in de Audi S7 heb je wel gewoon een hele dikke biturbo V8 onder de kap liggen! Het is dezelfde motor die we ook zagen in de Audi S8 en Bentley Continental GT.

We gingen eventjes op Marktplaats kijken hoe het ervoor staat met de S7’s en kwamen deze blauwe parel tegen. Het is een Estorilblauwe Audi S7 Sportback uit 2012. Dat is dus een pre-facelift uitvoering met ‘slechts’ 420 pk. Latere varianten hadden namelijk 450 pk (net als de huidige generatie)

Dit is overigens niet de goedkoopste Audi S7 Sportback van ons land, die vind je tegenwoordig vanaf 20 mille. Dan zit er wel een ‘beetje werk’ aan, maar vanaf 30 mille zijn er zat keurige exemplaren te vinden.

Geen geld

Het interieur komt uit de tijd dat Audi interieurs deed als geen ander. Dus met fraaie materialen, perfecte afwerking en we willen het woord naadloos gebruiken. Helaas heeft deze S7 níet dat fraaie Beaufort-houtinleg, maar het (veel duurdere) koolstofvezel. Verder zijn heeft deze blauwe S7 het schitterende zilverkleurige Valcona-leder met de grote sportstoelen.

Dan de prijs van deze prachtkar. De verkopende partij vraagt slechts 32.495 euro! Dat is goedkoper dan een nieuwe Golf 1.0 TSI met handbak! En dan heeft deze S7 ook nog eens de keramische remmen. Die zijn heel erg handig voor de zondagochtendjes buitenspelen op de A31.

Het is nog niet eens dat deze Audi S7 Sportback extreem veel gelopen heeft: 147.939 km is niet bijzonder veel voor zo’n dikke Duitser, die in de verkooptekst ‘volbloed sportwagen’ genoemd wordt. Ach ja, als dat gezegd kan worden, dan is ondergetekende een volbloed atleet. Interesse? Je kunt de advertentie hier bekijken!

Check hieronder de rijtest van de Audi S7 Sportback:

