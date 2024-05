Dit zijn de goedkoopste auto’s met 300 pk of meer

We bekijken even de goedkoopste auto’s met 300 pk of meer uit een benzinemotor. Benzine, dus geen elektra.

Vermogen is duur tegenwoordig. Toevallig waren @jaapiyo en ik in een verhitte discussie bezig over de Audi S3. Toen daar de prijs bekend van werd gemaakt, was het hek van de dam. Dat vond Jaap te veel geld. En natuurlijk, het altijd leuk om de tegenstelling te kiezen bij je favoriete discussiepartner, hij had wel een punt.

Of niet? Want we gingen weer eventjes alle websites langs om te kijken naar de goedkoopste benzineauto van 2024. Dit is een overzicht die we geregeld publiceren om jullie te informeren over de goedkoopste auto’s met 300 pk of meer.

We kunnen je zonder alles te verklappen wel mede delen dat het iets voor de elite aan het worden. Zeker als je de oudere overzichten erbij pakt, kun je zien dat leuke auto’s in korte tijd enorm duur zijn geworden. Maar hoe duur? En hoe weinig’ kost dan de goedkoopste auto met 300 pk? We gingen het uitzoeken voor je:

BMW M440i Coupé (G22)

€ 90.362

We beginnen met deze knapperd. De net gefacelifte 4 Serie Coupé kun je krijgen met diverse zescilinder motoren. De M440i is goedkoper dan de M340i en dat komt door het ontbreken van vierwielaandrijving. Dat is standaard op de M340i, maar niet op de M440i. En daardoor is de M440i goedkoper dan de M340i. Met 374 pk heeft de auto overigens aanzienlijk meer power dan 300 pk. Dus ja, in dit overzicht is deze het duurste, maar je krijgt veel vermogen, koppel, cilinders en prestaties voor je geld.

Mercedes-AMG A35 4Matic Limousine (V177)

€ 89.092

Op nummer 5 een heel erg bijzonder: de Mercedes-AMG A35 in sedan-vorm. Deze is gek genoeg ietsje goedkoper dan de hatchback. Qua CO2-uitstoot scoren ze beide hetzelfde, alhoewel de limousine fractioneel zuiniger is. Nu is de A-Klasse best een knappe verschijning in sedan-vorm, al helemaal in AMG uitdossing. Het is alleen een beetje van de zotte dat een C-segmenter die voor opties bijna 90 mille kost in een lijstje staat met de goedkoopste auto’s met 300 pk of meer. Nu heeft ‘ie met 306 pk echt nét voldoende power, maar hij staat erin. Weet alleen dat je voor 1.200 euro meer een M440i Coupé hebt…

Audi S3 Sportback (8Y)

€ 82.547

Net als bij Mercedes-benz heeft Audi twee niveautjes qua sportieve modellen. De Audi S3 isd dan ook de directe concurrent voor de Mercedes-AMG A35 4Matic. Wel heeft de Audi S3 sinds kort een nieuwe USP en dat is vermogen: 333 pk is meer dan de concurrentie levert. Een ander leuk weetje: de Audi S3 heeft een gietijzeren onderblok, in plaats van aluminium. Dit is zwaarder dan alu, maar je hebt minder middeltjes nodig om de trillingen eruit te halen, want gietzijzer absorbeert trillingen veel beter dan alu. Dus niet alleen heb je ietsje meer power, je hebt ook een iets mooier lopende motor.

BMW M240i Coupé (G42)

€ 81.377

We zijn benieuwd hoeveel BMW 2 Series verkoopt ten opzichte van 4 Series met dezelfde motor. Want op zich is het wel frappant: de 2 Serie heeft hetzelfde basis-platform en een identieke motor en transmissie. In beide gevallen een tweedeurs BMW. De 4 Serie is ietsje groter, ruimer en kun je wat uitgebreider configureren dan de M240i. Net als met de 4 Serie gaat het hier om een de 374 pk sterke B58. Maar de M240i is dus wel zo’n 9 mille goedkoper. Het is dus overigens niet alleen een van de goedkoopste auto’s met 300 pk of meer, maar ook de goedkoopste zescilinder benzinemotor van ons landje.

Honda Civic Type-R (FL5)

€ 78.045

Er is altijd een discrepantie tussen absoluut en relatief. Waarde collega @machielvdd noemde de Civic Type-R nog bijzonder duur en in absolute zin heeft onze Zeeuwse kleurenliefhebber daar he-le-maal gelijk in. Maar in relatieve zin is het een koopje. De hardware van de Civic Type-R is namelijk indrukwekkend. Het is de enige auto met voorwielaandrijving in dit overzicht, maar voor een trackday lijkt deze auto ons het meest geschikt.

BMW M135i xDrive (F40)

€ 71.545

Iedereen was teleurgesteld met de M135i van de F40-generatie, voornamelijk omdat de vorige generatie zo briljant was qua motor (zes-in-lijn!) en aandrijving (op de achterwielen). Ook was het niet de scherpste hot hatch en ontbrak het ‘m aan karakter. Maar nu kunnen we de auto in een ander daglicht zien, het is een van de goedkoopste auto’s met 300 pk!

Ten eerste: de M135i heeft een tijdje terug de onderstelaanpassingen van de (misschien wel leukere) 128ti gekregen. Ten tweede: het is de goedkoopste auto met 300 pk en flink ook. We vinden het echt even lastig om te zien waar de meerwaarde van de A35 AMG zit, gezien de bijna identieke specificaties, layout en uitrusting en prestaties. Daarnaast is het ook nog een prima premium allrounder. En dat allemaal voor slechts 71.545 euro.

BMW M235i Gran Coupé (F44)

€ 71.155

Maar het kan dus NOG goedkoper! Want er is ook nog zoiets als de BMW M235i xDrive Gran Coupé. Een hele mond vol en ondanks dat het een 2 Serie is, is het in technisch opzicht eigenlijk een sedan-versie van de M135i. Deze mag mee voor 71.115 euro en is daarmee de goedkoopste auto met 300 pk of meer (uit een benzinemotor).

Uiteraard hebben we bovenstaand overzicht met zorg voor jullie samengesteld. Mocht er een onverhoopt een auto ontbreken, laat het even weten: dan zetten we die er meteen bij! En nee: de Golf R zijn we niet vergeten, maar zowel de GTI als de R staan niet meer in de Nederlandse prijslijsten!