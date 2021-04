Matchbox maakt milieu-vriendelijke Tesla Roadster - Autoblog.nl

Super milieuvriendelijk. Maar zijn dat wel de leuke Matchbox-autootjes om mee te spelen?

We hebben allemaal gedaan toen we klein waren. Spelen met modelautootjes. Er waren een hele hoop merken waaruit je kon kiezen: Corgi, Majorette, Siku, Bburago, Maisto en ga zo maar door. De persoonlijke favoriet voor ondergetekende was Matchbox. Ja, Siku-modelletjes waren mooier en realistischer, maar bij Matchbox was er veel meer keuze.

Nu is het spelen met autootjes iets van weken, zo niet maanden geleden voor ondergetekende. We groeien immers allemaal. Mattel (eigenaar van Matchbox) gaat ook met zijn tijd mee, want de fabrikant van modelautootjes gaat milieuvriendelijke Tesla’s bouwen. En dan gaat het niet eens zozeer om het feit dat de Tesla’s in het echt milieuvriendelijk zijn.

Matchbox

Nee, het gaat om de bouwwijze en het fabricageproces van de kleine speelgoedautootjes van Matchbox. Deze worden nu voor 99% uit gerecyclede materialen gemaakt. Dat niet alleen, het gehele proces is CO2-neutraal. Precies 36,9 % van het autootje is van gerecycled plastic en 62,1% is gerecycled zink. Dat niet alleen, de autootjes komen nu ook in een milievriendelijke verpakking. Geen papieren achtezijde met plastic voorkant.









Het is eigenlijk een throwback naar de oude verpakking van matchbox. Matchbox betekent letterlijk vertaald ‘luciferdoosje’. Dit vanwege de vroegere verpakking uit de tijd dat je vader of grootvader nog met de autootjes speelde.

Milieuvriendelijk

De eerste milieuvriendelijke auto’s zijn ook in het echt milieuvriendelijk. Zo zien we naast de eerder genoemde Tesla Roadster ook een Nissan Leaf, BMW i3, BMW i8 en natuurlijk de Toyota Prius. Je kan de set op latere termijn compleet maken met een tankstation c.q. laadpaal.

Uiteraard zal de EV-minnende brigade er schande over spreken, maar met de autootjes spelen is niets aan met een elektrische auto. Je moet telkens een halfuur tot een uur wachten om te laden (het moet wel realistisch blijven). Oh ja, en je kunt geen BRRRROOOOEEEEMM-geluiden maken. En zo, om met Hans teeuwen te spreken, pakken ze je hobby’s af.

Matchbox is van plan om voor 2030 hun gehele range uitstootvrij te maken. Tevens moeten dan alle modellen 100% recyclebaar zijn. Gefeliciteerd Matchbox, met auto’s spelen is ineens saai geworden.