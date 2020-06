Vernieuwde Volkswagen Arteon gaat tot 320 pk

Met de Volkswagen Arteon facelift introduceert de Duitse autofabrikant ook nieuwe varianten.

Sommige facelifts zijn echt heel saai. Een nieuw koplampje, een nieuw achterlicht. Even de bezem door het motoren aanbod en dat is het dan. Volkswagen pakt dit keer groots uit met de vernieuwde en eerder gelekte Arteon. Niet alleen is er sprake van een facelift, maar introduceert het merk tevens kersverse varianten op de Arteon. In dit artikel gaan we het over de reguliere Arteon (de Fastback) hebben. Lees het aparte Volkswagen Arteon Shooting Brake artikel om alles over deze variant te weten te komen.

De facelift

Het opgefriste model heeft een nieuwe front met LED dagrijverlichting. Voor het eerst is het optioneel mogelijk om die verlichting in de grille te krijgen. In het interieur is de boel gemoderniseerd. Er is een groot digitaal display voor de bestuurder. In het midden is een scherm voor de infotainment en daaronder een apart statisch schermpje met aanraakgevoelige knoppen. Dit laatste is uiterst smaak gevoelig. De climate control moet je bijvoorbeeld bedienen door met je vinger te vegen. Intuïtief, maar ongetwijfeld is daar niet iedereen fan van. De rest van het interieur is vooral zakelijk en recht voor je raap wat we van Volkswagen gewend zijn.

Er is nu draadloze ondersteuning voor zowel Apple CarPlay als Android Auto. Tevens nieuw is de komst van een 700 watt sterk audiosysteem van Harman/Kardon. Uiteraard is dit laatste een optie.

Nieuwe varianten

We hadden het al even over de komst van nieuwe varianten. Allereerst is er de nieuwe Arteon eHybrid. Dit betreft een 218 pk sterke plug-in hybride. 156 pk is afkomstig van een TSI en 115 pk van een elektromotor. Tot en met een snelheid van 140 km/u kan volledig elektrisch gereden worden. Uitgebreide details over de aandrijflijn zijn nog niet bekendgemaakt. Frank Welsch, topman binnen Volkswagen, stelt wel dat de actieradius voldoende is om ‘dagelijkse ritjes’ volledig elektrisch te kunnen rijden.

Dan de variant waar we een glimlach van krijgen. De vernieuwde Volkswagen Arteon komt er ook als volwaardige R. De Arteon R krijgt een 320 pk sterke viercilinder turbomotor met R-Performance Torque Vectoring. Het is voor het eerst dat Volkswagen deze techniek toepast. Het koppel kan tot honderd procent afzonderlijk naar een wiel worden gestuurd om bijvoorbeeld over of onderstuur tegen te gaan. De auto heeft standaard 4MOTION en een 7-traps DSG. Net als met de plug-in hybride is het afwachten wat de overige specs voor de Volkswagen Arteon R gaan zijn.

De motoren

Naast de plug-in hybride en de gepeperde R komen er uiteraard ook nog zat andere motorvarianten naar de gefacelifte Arteon. Volkswagen spreekt over drie benzinemotoren (TSI) en twee turbodiesels (TDI). De benzinemodellen leveren 150, 190 en 280 pk. Dieselen kan met 150 of 200 pk. Laatstgenoemde is optioneel uit te rusten met 4MOTION vierwielaandrijving.

Vernieuwde Volkswagen Arteon maten

De Volkswagen Arteon Fastback is 4,86 meter lang, 1,87 meter breed en 1,42 meter hoog. De wielbasis bedraagt 2,84 meter. Je kunt 563 liter bagage meenemen, of 1.557 liter met de achterbank plat.

Wat de Volkswagen Arteon facelift moet gaan kosten is op het moment van schrijven nog niet bekend.