De Volkswagen Arteon Shooting Brake is officieel

Ja, de Volkswagen Arteon Shooting Brake is best een gaaf ding geworden.

Je kunt veel zeggen van Volkswagen, maar ze durven ook nog ‘aparte’ modellen op de markt te brengen. Hadden we eerder de T-Roc Cabrio, vandaag kondigt Volkswagen de Arteon Shooting Brake aan. Helemaal een verrassing is het model niet. Hij was al eerder uitgelekt. Is de Shooting Brake na de Mercedes CLS en de Kia ProCeed weer helemaal hip?

Dat moeten de verkoopcijfers gaan uitwijzen. Het begint als eerste met een modellancering. De Volkswagen Arteon is het topmodel en meer gedurfde broertje van de Passat. Dus deze Shooting Brake zou je als het gedurfde broertje kunnen zien van de Passat Variant. Voor de extra beenruimte maakt niet uit ten opzichte van een Arteon Fastback. Het is vooral makkelijker sjouwen bij de IKEA.

Volkswagen Arteon Shooting Brake maten

De maten van de Shooting Brake zijn voor een groot deel gelijk aan de Fastback. Dat betekent een lengte van 4,86 meter, een breedte van 1,87 meter en een wielbasis van 2,84 meter. Wel is ‘ie een stukje hoger. 1,44 meter in vergelijking met de 1,42 meter hoge Fastback. De echte winst zit hem in de kofferbakruimte. Dat is 565 liter of 1.632 liter met de achterbank plat. Dit laatste is een winst van 75 liter in vergelijking met de Fastback. Koning bij de IKEA ben je nog steeds met een Passat Variant. Deze heeft maximaal 1.780 liter kofferruimte.

Motoren

Hij is niet praktischer dan een Passat Variant, maar wél leuker. Dezelfde motoren als de Fastback komen naar de Shooting Brake. En dat betekent dat het topmodel de Volkswagen Arteon R Shooting Brake gaat worden. 320 pk in een gezinsauto met vierwielaandrijving. Prima vervoer voor naar de wintersport dus. Voor meer informatie over de overige beschikbare motoren kun je het Volkswagen Arteon Fastback artikel lezen.

Uiterlijk

Volkswagen zegt dat het design vanaf de B-stijl uniek is voor de Arteon Shooting Brake. In vergelijking met de Fastback is er sprake van een extra raampartij en een veel schuiner lopende daklijn. Het is afwachten of een twee meter lange Hollander ook lekker achterin vertoeft met zo’n Shooting Brake. Op de extra ruimte achterin na is het interieur gelijk aan de Arteon Fastback.

Op moment van publicatie is nog niet bekend wanneer de Volkswagen Arteon Shooting Brake op de markt komt en wat het model moet gaan kosten.