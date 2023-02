F1 GP kalender 2023: zo laat beginnen de races

Hoe laat begint de race? We hebben een overzicht van de F1 GP kalender 2023 voor je met alle races en de tijden.

Eindelijk, het is 2023! Dat betekent tevens een nieuwe Formule 1-seizoen. Eentje waarbij Max Verstappen zijn titel mag gaan verdedigden.

Uiteraard wil jij daar net als wij niets van missen. Daarom hebben we speciaal voor jou, helemaal gratis, een overzicht met alle data en tijden van de races.

Nu denk je waarschijnlijk: een race begint toch altijd om 14:00? Ja, dat was vroeger zo in veel gevallen. Het is opvallend dat dit jaar ALLEEN de GP van Singapore en Abu Dhabi om 14:00 beginnen. Over het algemeen heeft 15:00 uur het stokje overgenomen. Ook opvallend, omdat Las Vegas een avondrace is, kunnen wij deze zien in de vroege morgen.

F1 GP kalender 2023: Sprintraces

Dit jaar zijn er geen drie, maar zes sprintraces. Alles om ons tevreden te houden, natuurlijk. De sprintraces en de tijden kun je in onderstaande tabel zien.

Datum Race Starttijd 29 april GP Azerbeidzjan 15:30 1 juli GP Oostenrijk 16:30 29 juli GP België 16:30 7 oktober GP Qatar 16:30 21 oktober GP Verenigde Staten 22:30 4 november GP Brazilië 19:30

F1 GP kalender 2023: Hoe laat begint de race?

Dan hier de tijden van alle races. Houd er rekening mee dat ze nu iets strakker zijn met de tijden. Vroeger had je nog weleens een minuutje of vijf speling, maar nu is het klok, opwarmronde en starten maar!

Datum Race Starttijd (NL) 5 maart GP Bahrein 16:00 19 maart GP Saudi-Arabië 18:00 2 april GP Australië 07:00 30 april GP Azerbeidzjan 13:00 7 mei GP Miami 21:30 21 mei GP Emilia-Romagna 15:00 28 mei GP Monaco 15:00 4 juni GP Spanje 15:00 18 juni GP Canada 20:00 2 juli GP Oostenrijk 15:00 9 juli GP Groot-Brittannië 16:00 23 juli GP Hongarije 15:00 30 juli GP België 15:00 Zomerpauze 27 AUGUSTUS GP NEDERLAND 15:00 3 september GP Italië 15:00 17 september GP Singapore 14:00 24 september GP Japan 07:00 8 oktober GP Qatar 16:00 22 oktober GP Verenigde Staten 21:00 29 oktober GP Mexico 21:00 5 november GP Brazilië 18:00 18 november GP Las Vegas 07:00 26 november GP Abu Dhabi 14:00

Wijzigingen

Mochten er wijzigingen zijn qua tijden, zullen we dit artikel updaten en hieronder vermelden!