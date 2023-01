Brandbrief alert: Liberty Media is pislink op FIA baas Ben Sulayem

Het botert al een tijdje niet tussen Liberty Media en de FIA. De zaken zijn nu weer verder geëscaleerd, dankzij Saoedie-Arabië.

De Formule 1 is al decennia een wereld van grote belangen. En dus zijn er ook altijd verschillende facties, organisaties, regelgevers en soms naties die bij tijd en wijlen op gespannen voet ett elkaar komen te staan. Al een tijdje is dat ook het geval tussen de FIA en Liberty Media, dat eigenaar is van ‘de Formule 1’.

Het gaat daarbij vaak om ‘kleinigheden’. Zo zou Liberty Media niet blij zijn met beslissingen van stewards die soms tot lang na de race op zich laten wachten. Of met de situatie rondom de Belgische Grand Prix van 2021. Tevens was Liberty Media niet te spreken over het feit dat de FIA de racekalender voor 2023 bekendmaakte in haar eentje. Normaal was dat altijd iets wat de FIA en Liberty Media samen deden. Naar verluidt stak het daarbij ook dat FIA baas Ben Sulayem zichzelf op de borst klopte voor de langste kalender ooit (24 races).

Het zijn het type stekeligheden waarvan je denkt ‘nou, nou, poeh, poeh’. Maar het signaleert dat er onder het oppervlak meer speelt. Nu heeft Ben Sulayem zich andermaal de woede van Liberty Media op de hals gehaald. Dit keer door te suggereren dat de Formule 1 minder waard zou zijn dan rondging op het internet.

Aanleiding was een artikel op Bloomberg. Hierin werd gesteld dat Saoedie-Arabië, via ’s lands eigen investeringsmaatschappij, twintig miljard had geboden om de Formule 1 te kopen. Er was geen harde bron die dit bevestigde noch ontkende. Doch Ben Sulayem gooide er op Twitter vervolgens doodleuk een drietal tweets uit, waarin hij onder meer zegt dat het bod van 20 miljard een ‘opgeblazen cijfer‘ is.

As the custodians of motorsport, the FIA, as a non-profit organisation, is cautious about alleged inflated price tags of $20bn being put on F1. (1/3)

Any potential buyer is advised to apply common sense, consider the greater good of the sport and come with a clear, sustainable plan – not just a lot of money. (2/3)

It is our duty to consider what the future impact will be for promoters in terms of increased hosting fees and other commercial costs, and any adverse impact that it could have on fans. (3/3)

Deze Tweets zijn andermaal niet goed ontvangen door Liberty Media. Sky Sports F1 heeft een brandbrief ontvangen, die ook naar onder andere Mercedes en Ferrari is gestuurd, waarin het volgende wordt gesteld:

Formula 1 has the exclusive right to exploit the commercial rights in the FIA Formula One World Championship” under a 100-year deal.

Further, the FIA has given unequivocal undertakings that it will not do anything to prejudice the ownership, management and/or exploitation of those rights. We consider that those comments, made from the FIA president’s official social media account, interfere with those rights in an unacceptable manner.

That any potential purchaser of the Formula 1 business is required to consult with the FIA is wrong. These comments overstep the bounds of the FIA’s remit. Any individual or organisation commenting on the value of a listed entity or its subsidiaries, especially claiming or implying possession of inside knowledge while doing so, risks causing substantial damage to the shareholders and investors of that entity, not to mention potential exposure to serious regulatory consequences. To the degree that these comments damage the value of Liberty Media Corporation, the FIA may be liable as a result.

Brandbrief van Liberty Media en Formule 1