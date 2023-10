Tesla-rijders gebruiken iPhone 15 Pro als ultieme sleutel

Met de nieuwe actieknop op de iPhone 15 zijn bezitters van een Tesla dolblij.

In september kondigde Apple weer eens een nieuwe iPhone aan. En met de iPhone 15 Pro introduceerde het merk de Action Button, oftwel actieknop in keihard Nederlands. Weg is de sluimerknop en daar is een nieuwe knop voor in de plaats gekomen. Het mooie aan die knop is dat je helemaal zelf mag bepalen wat het doet.

Je kunt deze knop bijvoorbeeld toewijzen aan het snel openen van je camera, of Spotify om vervolgens zo snel mogelijk de nieuwste Autoblog Podcast aan te zetten. Bezitters van een Tesla hebben ook handige toepassingen gevonden voor de actieknop op de iPhone 15. Werkt in elk geval beter dan de combinatie iPhone 15 en BMW.

Ontgrendelen

De knop kan gekoppeld worden aan gerelateerde zaken van de auto. Instellen dat je met één druk op de knop de Tesla van het slot haalt, of juist vergrendeld. Of het aanzetten van de airco. Een andere mogelijkheid is het openen van de kofferbak. En dat alles met een simpele knop aan de zijkant van je iPhone.

Het is een mooie uitbreiding voor de Tesla-rijders. Omdat de auto’s van het merk niet komen met een traditionele sleutel ben je al vaak toegewezen op de app, of de meegeleverde key card. Met de actieknop op de iPhone 15 Pro is het leven met een Tesla nog een stukje makkelijker geworden. De telefoon hoeft niet uit de zak gehaald te worden om bijvoorbeeld de Tesla te ontgrendelen.

Veiligheidsrisico

Je bent zelf in controle hoe je invulling geeft aan de actieknop. Er zit natuurlijk een veiligheidsrisico aan deze eenvoud. Als een dief weet dat deze met de actieknop op de iPhone 15 Pro je Tesla kan ontgrendelen is je telefoon opeens een stukje interessanter geworden. In de knop zit bijvoorbeeld geen vingerafdruksensor verwerkt om te controleren of jij het echt bent die de actie uitvoert. Een puntje van aandacht voor de iPhone 16?