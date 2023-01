FIA WRC stuurt nummer 43 met pensioen

De FIA WRC haalt het nummer 43 uit de roulatie ter ere van Ken Block.

Racecoureurs zijn eigenlijk allemaal nummertjes. Je moet namelijk in de meeste, dan niet alle autosporten een racenummer hebben. Gelukkig mag je die meestal zelf kiezen. Op twee voorwaarden: het nummer is niet al in gebruik door iemand anders en het nummer staat niet op de ‘verboden lijst’. In de F1 is bijvoorbeeld het nummer 1 gereserveerd voor de wereldkampioen en zijn er een paar nummers die in een ‘afkoelperiode’ zitten, omdat de gebruiker niet meer meedoet aan de sport en het nummer dan nog een paar jaar wordt bevroren. Eén van de weinige nummers die óók bevroren is om een andere reden is het nummer 17, dat was het racenummer van Jules Bianchi, de laatste coureur die overleed tijdens een race in 2015.

43

In het wereld rallykampioenschap (WRC), ook beheerd door de FIA, zijn de racenummers allemaal iets minder bekend. Kan jij bijvoorbeeld zonder te googelen herinneren wat het racenummer van Sebastien Loeb is? Er is maar één nummer in de rallysport dat voor vrijwel iedereen hand in hand ging met de coureur in kwestie en dat is nummer 43. Het nummer van Ken Block.

FIA WRC bevriest nummer 43

Je zou immers bijna vergeten dat achter het internetfenomeen Ken Block een rallyrijder verstopt zat, maar Block kwam meermaals in actie tijdens het wereld rallykampioenschap. En dus altijd met het nummer 43, een nummer dat hij op vele manieren eigen maakte. Als eerbetoon aan Block en als steunbetuiging aan zijn familie haalt de FIA WRC het nummer 43 uit de roulatie. Het gaat om een bevriezing voor dit jaar (seizoen 2023), maar we kunnen ons voorstellen dat het nummer nog wel even uit de selectie blijft. Het is voor het eerst dat de FIA WRC een racenummer bevriest.

FIA-president Mohammed Bin Sulayem zegt er het volgende over:

Given the enormous contribution our great friend Ken Block made to motorsport and the fact that he was held in such high regard by people the world over, it is entirely appropriate that his #43 will be withdrawn from use during the 2023 WRC season. “While it’s a small gesture, we hope that it is one that will bring some comfort to his family and friends at this time. Ken was a true legend and the memory of this true legend will live with us forever.

Iedereen die deze beslissing maakte zegt het eigenlijk hetzelfde over: ze hopen dat deze kleine geste een wereld van verschil kan maken voor de nabestaanden en fans van Ken Block. Liefhebbers van het nummer 43 die in het WRC willen rijden moeten dus iets anders kiezen.