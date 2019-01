Verrassing: ‘Bird Box Challenge’ gaat nu al fout

Goh, dat zag nou niemand aankomen.

Een ongeluk zit in een klein hoekje, daarom moet je altijd alert zijn in het verkeer. En zelfs als je met vijf liter koffie of cola je best doet om te concentreren, gaat het nog wel eens fout. Dan is er gewoon sprake van dikke vette pech. Maar als blijkt dat jij alle vijf zintuigen hebt gebruikt in het verkeer en het gaat toch fout, dan heb je in ieder geval je best gedaan. Ook het beste paard struikelt wel eens.

Bewust één van je zintuigen blokkeren is daarom niet aan te raden in het verkeer. Helemaal niet de belangrijkste: zicht. Als er iets is waar je in een auto juist beter teveel van kunt hebben, is het ogen om je heen. Maar het moet, want er is een nieuwe Netflix-film. Bird Box met Sandra Bullock sloeg eind 2018 in als een bom en is momenteel waarschijnlijk de meest besproken nieuwe film. Ondergetekende is geen filmkenner en heeft hem nog niet gezien, maar het verhaal gaat voor een deel over het blinddoeken van jezelf en je kinderen. Dus dat is de challenge: blinddoek jezelf en doe dingen.

Onder die dingen moet dus níet autorijden vallen. Autorijden zonder zicht is levensgevaarlijk. Maar we leven in een wereld waar soms de internethypes belangrijker zijn dan het behouden van jouw veiligheid, maar nog belangrijker, die van anderen. Dat jij omdat Drake het zegt uit een rijdende auto stapt is je eigen probleem, in Utah gebeurde een ongeluk tussen een Bird Box-kopieerder en een onschuldige burger.

Een 17-jarig meisje dat net haar rijbewijs had trok haar muts over haar ogen om de innerlijke Bullock in zich los te maken. Dat ging goed, voor ongeveer 5 seconden. Daarna parkeerde ze haar pickup-truck in de zijkant van een Honda HR-V. De materiële schade is fors, maar niemand is gewond geraakt. Bij een stuk wat The Drive over het incident schrijft, wordt gezegd dat tieners soms denken dat blind autorijden kan, omdat er in de film Bird Box een autoscène zit. Hierbij wordt in een nieuwe Jeep Cherokee met behulp van de rij-assistentiesystemen een smetteloze rit neergezet. Maar welke assistentiesystemen zitten er in een jaren ’90 pickup (@toyotafortuner, ik heb geen idee wat voor één het is…)? Een dergelijke actie is gewoon oliedom.

Netflix reageerde ook door te melden dat je niet moet proberen om Bird Box na te spelen, want het kan zeer gevaarlijk zijn. Dan ga je je toch afvragen hoeveel wetenschappers onderzoek hebben gedaan om tot die schokkende conclusie te komen.