Verse Porsche 911 Targa kopt boom in Noordwijk

In het pittoreske Noordwijk (huis) in de buurt van Leiden is de bestuurder van een Porsche 911 gisterenavond kaplowie gegaan. De 911 crashte tegen een boom. Dit gebeurde niet op de traditionele wijze die een legende maakte van de 930 turbo ‘widowmaker’, die pleegde zijn whale-tail in het gezicht van de boom te begraven als een treehuggende exotische danseres, maar op traditionele VAG-wijze. Het betreft namelijk een 911.2 Targa (rijtest met de 991.1) en die zijn altijd vierwielaangedreven. De Elfer kopte de boom dan ook frontaal, mogelijk dankzij een toefje onderstuur.

Zoals altijd is het belangrijkste in dit soort gevallen de menselijke schade. Die valt echter mee, naar verluidt is niemand gewonde geraakt bij het akkefietje. De auto en diens hippe LED-strip moesten echter wel afgevoerd worden met een oprijwagen. De rechter voorzijde van de sportwagen heeft het zo te zien flink te verduren gekregen tijdens de crash. Pica’s van de auto in betere tijden (en op andere velgen) check je in ons uitpuilende autojunk-archief.

Image-Credit: AS Media