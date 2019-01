De volgende Mercedes SL wordt weer een icoon

Verandering is nodig om de SL weer te herstellen naar zijn voormalige glorie.

De Mercedes SL (rijtest) is momenteel een lastige auto. Hij heeft nogal last van concurrentie, die niet eens van buitenaf komt. Nee, want de meeste GT-Sportwagens met stalen klapdak zijn of uitgestorven of duurder dan de SL. De concurrentie komt vanuit Mercedes zelf.

Het eerste probleem is leeftijd. De R231 ziet er nog relatief fris uit, maar is een grove doorontwikkeling van de R230, uit 2004. Daar kwam een facelift overheen, toen nog één, toen kwam de R231. Dat was opgetrokken uit aluminium en alleen het dak van de R230 werd gebruikt, vervolgens kwam daar nog een facelift overheen. En dat maakt de auto allerminst lelijk, integendeel. Al is het simpele en elegante van de originele R230 er wel vanaf.

Als je dan vervolgens zegt dat open rijden ook kan zonder een 15 jaar oude cabrio te kopen, zonder dat je naar een ander merk hoeft, ziet niemand de SL meer staan. De SL is niet zo goedkoop als de C-Klasse Cabrio, niet zo simpel en elegant als de E-Klasse Cabrio, niet zo statig als de S-Klasse Cabrio en juist té statig en niet sportief om zich te meten met de AMG GT Cabrio. Redenen om de SL wél te kopen? Twee stuks. Eén: je hecht bijzonder veel waarde aan een stalen klapdak, wat de looks ten goede komt maar het gewicht niet en twee: heritage.

De naam SL is misschien wel de oudste en bekendste naam uit de Mercedes-geschiedenis, kijkend naar de prijslijsten van nu. In 1954 was de 300 SL Gullwing (klassieker-rijtest) een bijzondere auto en heeft mettertijd een ware iconische status gekregen. Mede dankzij de simpele elegantie door de korte, ronde kont met de gigantisch lange motorkap en natuurlijk de vleugeldeuren. Mercedes heeft met de SLS geprobeerd om de 300 SL te reanimeren, maar faalde omdat dat stijlvolle wat ze probeerden met de vleugeldeuren, alleen past bij een Gran Turismo. Niet bij een sportwagen met de 6,3 liter V8-atoombom van AMG in het vooronder.

Mercedes dropt al een tijdje hints dat er een nieuwe SL aan zit te komen. Maar als het merk voortborduurt op de huidige SL, concurreert MB de auto gelijk de markt uit. Het moet een nieuw icoon worden. De designbaas achter de nieuwe SL, Gordon Wagner, vertelt op de CES dat dat precies is wat ze met de auto van plan zijn. De grootste inspiratiebron is de 300 SL. De auto was destijds zo futuristisch dat het net een UFO leek, dat is waar de nieuwe SL zijn pijlen op wil richten, zo schrijft CarAdvice.au.

Mercedes kennende zal het daarom misschien een vrij controversiële auto worden, maar verandering is goed. Helemaal voor de SL, die hoognodig met pensioen moet. Een dergelijke designrevolutie is op zijn plaats, meer dan de huidige basis pakken en er een CLS-neusje + interieur op plakken. De naam SL is bijna cultureel erfgoed, het is goed dat Mercedes hem niet in stille trom laat verdwijnen. De nieuwe SL staat op zijn vroegst op de planning voor 2020.

Meer lezen? Check hier de bekendste ‘showroom-dinosauriërs’.