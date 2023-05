Alpine onthult bruutste A110 met 500 pk

De Alpine A110 Pikes Peak is zeer bruut!

Kon het nog bruter na de Alpine A110 R? Ja, blijkbaar! De Fransen zijn nog een stapje verder gegaan ter gelegenheid van de aankomende Pikes Peak International Hill Climb in het Amerikaanse Colorado Springs. Samen met partner Signatech is daar de Alpine A110 Pikes Peak uit voortgekomen.

500 pk op 950 kg

Het is de extreemste Alpine A110 tot nu toe. Er is een echte racer van gemaakt, met uitgesproken splitters, zijskirts, een voorspoiler en een enorme achtervleugel. Deze is moeilijk te missen. Als basis hebben ze de A110R gepakt. De 2.0 liter viercilinder turbomotor is opgefokt tot 500 pk, een toename van maar liefst 200 pk! Ook is er hier en daar wat gewicht gesnoept van de auto, waardoor het totaalgewicht slechts 950 kg bedraagt.

Exterieur

Naast de aerodynamische aanpassingen zijn er ook andere zaken gewijzigd aan het model. Er zit een haaienvin op de achterruit en de verlichting van de auto is anders vormgegeven. Verder zijn de lichtfuncties van de achterlichtunits opnieuw ingedeeld.

De komende periode wordt gebruikt om tests uit te voeren met de Alpine A110 Pikes Peak. Pikes Peak-coureur Raphaël Astier is verantwoordelijk voor het uitvoeren van die tests. Hij is een bekende van de auto. In 2022 won hij de 2022 FIA R-GT Cup met de A110 Rally. Daarnaast nam hij in het verleden al vier keer deel aan de Pikes Peak International Hill Climb.

25 juni komt de 500 pk sterke Alpine A110 Pikes Peak in actie op de heuvelklim.