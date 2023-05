Minimumsnelheid op Nordschleife flink verhoogd

Dat zijn nog eens ontwikkelingen: de minimumsnelheid op de Nordschleife van de Nürburgring is een stuk hoger dan voorheen.

De Nürburgring is het mekka van de petrolhead. Een van de laatste locaties ter wereld waar mensen zich nog als autoliefhebber kunnen identificeren. Daar waar je nog gewoon jezelf kan zijn als Alfa-aanhanger of Ferrari-fanboy. Het gebied (de Eifel) is niet alleen schitterend, je kan zelf ook de baan op.

Nu zijn er twee soorten bestuurders op de ‘Ring: mensen die weleens gecrasht zijn en mensen die dat nog moeten gaan doen. Die krijgen er een uitdaging bij, want de minimumsnelheid op de Nordschleife is enorm verhoogd. Ja, verhoogd, niet verlaagd. Man, wat is dat Duitsland mooi! Nu is de minimumsnelheid op de Nordschleife verhoogd omwille van de veiligheid.

Minimumsnelheid op Nordschleife flink hoger dan voorheen

Voorheen was de minimumsnelheid 60 km/u. Die is nu verlegd naar 130 km/u. We zullen het eventjes toelichten, uiteraard. Het is namelijk niet de bedoeling dat je nu met 130 door de Adenauer Forst of Karrussel gaat. Nee, het is vereist dat je voertuig in staat is om 130 km/u te halen. Het is dus wel degelijk een veiligheidsmaatregel.

Auto’s worden telkens sneller en de snelheidsverschillen op de Nordschleife zijn soms enorm. Dus bussen, vrachtwagens touringcars mogen er niet meer overheen. Behalve de bergingswagen die je jouw private lease auto occasion uit de vangrails takelt.

Ook als je een klassieker hebt, kan het dus spannend worden. Met een Fiatje 500 uit de jaren ’50 kan de toegang je ontzegd worden. Of in het geval van @michel: een Eend!

Fabrieksopgave is leidend (tunerslatijn niet)

Ook even een dingetje om op te letten: men kijkt naar de originele topsnelheid. De fabrieksopgave. Dus als je een Impreza-blok in je Kever hebt gelepeld ben je een topper, maar mag je wellicht de baan nog niet op.

Voor alle nieuwe auto’s is het overigens geen enkel probleem om die 130 km/u te halen. Alleen met een Dacia Spring mag je niet de baan op. Maar ja, zie maar eens met zo’n elektrisch hobbelpaard de Nordschleife in een dag te bereiken.

Via: Road & Track

Fotocredit: oranje Supra op de ‘Ring door @robinvanwalsem via Autoblog Spots.