Kelly-Moss Willy is een 911 restomod te ver

Met de Kelly-Moss Willy heb je een van de vele 911 restomods. Met deze kun je volgas door een nieuwbouwwijk in Woerden onveilig maken.

Het is de grote rage van nu: restomodden. Sterker nog, ga maar wennen aan dit verschijnsel. Auto’s worden telkens stiller, karakterlozer, vormlozer en alleen dingen als bumperpakketten en infotainment lijken te tellen. Audi quattro’s met voorwielaandrijving, BMW’s met voorwielaandrijving, Lamborghini logo’s op Audi’s en natuurlijk de grootste dooddoener voor de petrolhead: elektrificatie.

Restomod

Op zich valt er wat te zeggen voor de power van een elektromotor, maar het gewicht van alle accu’s verpest het feestje. Althans, voor sportieve auto’s Voor een dikke sedan of SUV maakt het minder uit. Het voordeel van een restomod is dat je gedeeltelijk terug gaat in de tijd: lichtere auto’s, meer geluid, meer interactie, meer beleving, meer lol. Maar met zo’n restomod weet je wel dat je auto ‘fabrieksnieuw’ is.

Kelly-Moss

Dus een gezonde motor, nieuwe lak gereviseerde aandrijflijn en schoongemaakte wielkasten waarbij kunt voelen dat ze schoon zijn. Maar dan in 40 jaar oude auto. Een restomod hoeft niet altijd goed uit te pakken. Deze Kelly-Moss Willy is daar een goed voorbeeld van. Kelly-Moss is een Amerikaanse restomodder c.q. tuner die er een handje van heeft om 911’s te verhogen in plaats van te verlagen.

Kelly-Moss Willy

De auto werd gekocht door de directeur van Kelly-Moss. Aanvankelijk was het de bedoeling dat de auto een paar kleine modificaties zou krijgen. Het liep echter uit op een complete ombouw. De tot Kelly-Moss Willy omgedoopte auto werd helemaal gestript. Alle onderdelen werden vernieuwd of vervangen voor iets beters.

BF Goodrich AT

De Kelly-Moss Willy staat een stuk hoger dan nogmaal en is voorzien van 17 inch velgen. Om deze wielen zitten flinke 245/65 R17 BF Goodrich AT-banden. Op het dak zijn we de verplichte LED-verlichtingsbar, natuurlijk. Aan de voorzijde is deze 40 inch breed, aan de achterzijde vind je er eentje van 30 inch.

Exe-TC

Het chassis is uiteraard ook onder handen genomen. De dempers komen van de firma Exe-TC en zijn verstelbaar. Exe-TC is overigens topsspul. Als je een heel dure sportwagen hebt, is Exe-TC een upgrade die de moeite waard is. Verder zijn er Eibach veren en Kelly-Moss Racing voorwielophaning.

100 pk per liter

Dan de motor. Geen elektrisch blok of ander soort heiligschennis. Gewoon een een heelrijke fauchende, atmosferische 3.4 liter grote boxermotor. De auto is voorzien van elektrische injectie, Mahle-zuigers, nieuwe nokkenassen en een MoTeC ecu om te zorgen dat alles lekker met elkaar samenwerkt. Het resultaat is een maximum vermogen van 340 pk. Precies 100 pk per liter, dus. Dit vermogen wordt op de achteras losgelaten, via een handbak en sperdifferentieel.

MOMO stuurwiel

In het interieur zien we een serieuze set sportkuipen, raceharnas gordels en MOMO stuurwiel en een rolkooi. Aan de andere kant is de Kelly-Moss Willy een stuk moderner dankzij het Porsche navigatiesysteem en het Motec-instrumentencluster.

Gekke LED-balken

Wat je vind van het resultaat moet je zelf bepalen. Het is en blijft smaak afhankelijk. Het lijkt eigenlijk voornamelijk fout te gaan met de off-road conversie en de kleur. Haal die gekke LED-balken van het dak zet de auto op een normale hoogte met normale banden. Dat is ook het mooie van restomodden: het resultaat mag je zelf bepalen, mits je voldoende geld meeneemt.