Verstappen betwijfelt geven van knal voor Hamilton’s harsens

Max Verstappen gaat even serieus in op het vraagstuk of hij Lewis Hamilton een klap zou hebben verkocht.

Max Verstappen en Lewis Hamilton zijn verwikkeld in een ontiegelijk spannende strijd om het wereldkampioenschap. Wordt het de eerste titel voor Max, of pakt Lewis zijn achtste en wordt hij daarmee de onbetwiste recordhouder? Het hele seizoen swingt het momentum al van de ene naar de andere kant. Momenteel lijkt Mercedes echter weer het voordeel te hebben.

Gisteren tijdens de vrije trainingen waren de Mercs ook weer vlijmsnel. Vooral in de eerste training lieten de Duitsers (nou ja, soort van) tanden zien. Max Verstappen daarentegen leek er net als in Turkije niet helemaal lekker in te zitten. De Nederlander was wat geïrriteerd op zijn team dat ze hem in de drukte naar buiten stuurden voor een snelle ronde. Tevens was er een klein akkefietje met Hamilton op de baan, waarbij onze held de vinger gaf aan LH44. Dit nadat hij eerder in de week al de overdrachtelijke vinger gaf aan Netflix. Voelt onze held het dan toch uit zijn handen glippen?

In een interview met kwaliteitspublicatie The Independent, claimt Verstappen van niet. MV33 is nuchter en droog zoals we dat van hem kennen:

I cannot speak for Lewis, but from my side, there is no real extra pressure. If we have the pace in the car to win the championship, we will win the championship, and if we don’t have the pace, we won’t. I can only focus what I can control. Max Verstappen, spreekt ware woorden die makkelijker gezegd dan gedaan zijn

Tevens lijkt onze Max de druk van het winnen van een kampioenschap ook een beetje bij zichzelf weg te nemen. Waar we bij ijzervreters uit het verleden wisten dat ze alles zou doen voor de titel kampioen, adopteert Max haast een -mogen we dat zeggen- haast indifferente houding jegens het binnenslepen van de titel. Hij stelt daarbij zelfs dat het verkeerd zou zijn als de winst zijn leven voor hem zou veranderen:

Of course, it would be a great achievement if it happened but I don’t really dream about these kind of things. Since I was little, my dream was to get into Formula One and then to win a world championship. But winning a championship wouldn’t change the world for me, and it would be wrong if it did. Max Verstappen, is helemaal zen

Deze new age, rustige Max is ook in het oog gesprongen van Timo Glock. De Duitser, die ooit nog Hamilton aan zijn eerste kampioenschap hielp in de laatste bocht van de laatste race van 2008, liet onlangs optekenen dat de oude Max waarschijnlijk een knal voor Hamilton’s harsens had gegeven na de crash op Monza. Glock heeft op het gebied van knallen natuurlijk recht van spreken, gezien zijn achternaam. Verstappen gaat in het interview ook hier even rustig en serieus op in:

I have got older and I have more experience, but I don’t necessarily think I would have punched Lewis. It is just that you experience more things and you learn how to deal with the sport better – that is just a natural process. I have been very relaxed the whole year. Max Verstappen, denkt bij het woord punch tegenwoordig alleen nog aan drank

Waarvan akte.